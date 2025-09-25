Ajker Patrika
আ.লীগের সাংস্কৃতিক উপকমিটির সদস্য মোজাম্মেল হক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতা মো. মোজাম্মেল হক। ছবি: ডিএমপি
গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতা মো. মোজাম্মেল হক। ছবি: ডিএমপি

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিকবিষয়ক উপকমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য ও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভাপতি মো. মোজাম্মেল হককে (৬৭) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের আর্থিক সহায়তার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার দুপুরে গুলশান-১ এলাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, মোজাম্মেল হক কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিভিন্ন মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর কাছ থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মসূচি দলীয় লোকজনের কাছে প্রচারের তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ঢাকা জেলাপুলিশডিএমপিঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঅভিযোগঢাকাআওয়ামী লীগ
৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

দাউদকান্দিতে চালককে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই

গফরগাঁওয়ে নিজ গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা

আ.লীগের সাংস্কৃতিক উপকমিটির সদস্য মোজাম্মেল হক গ্রেপ্তার

বাগেরহাটে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও

