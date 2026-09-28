উত্তরায় সাবেক এমপির বাসা থেকে ছাত্রলীগের ১৫ নেতা-কর্মী আটক

রাজধানীর উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরে বরগুনা-২ আসনের আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মো. শওকত হাসানুর রহমান রিমনের বাসা থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ১৫ জন নেতা-কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উত্তরা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উত্তরা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. রেজাউল করিম।
পুলিশ জানিয়েছে, ওই বাসায় নাশকতার আয়োজন ও বৈঠকের পরিকল্পনা করছিলেন তাঁরা। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
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