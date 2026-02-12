পৌনে দুই ঘণ্টায় ভাষানটেক স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ২৬৬টি

ঢাকা-১৭ আসনের ভাষানটেক স্কুল অ্যান্ড কলেজে তিনটি কেন্দ্রের একটিতে সকাল ৯টা ১৮ মিনিট পর্যন্ত ২৬৬টি ভোট পড়েছে। আজ সকাল সাড়ে ৯টায় আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য জানান কেন্দ্রটির প্রিসাইডিং অফিসার হুমায়ুন কবির।
তিনি জানান, কেন্দ্রটিতে মোট ভোটার ৩ হাজার ৬৮টি। সবাই পুরুষ ভোটার। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ৫টি বুথে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। শুরু থেকেই ভোটার উপস্থিতি বেশি ছিল। সকাল ৯টা ১৮ মিনিট পর্যন্ত ২৬৬টি ভোট কাস্ট হয়েছে।
এদিকে স্কুলটির দুতলা ও তিনতলায় আরও দুটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলছে। প্রতিটি কেন্দ্রেই ভোটারদের লাইন দেখা গেছে। কেন্দ্র দুটির প্রিসাইডিং অফিসাররা জানান, কেন্দ্র দুটিতে প্রায় তিন হাজার করে ভোটার রয়েছে। সকাল থেকেই ভোটাররা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে আসেন। কতজন ভোট দিয়েছে, তা গণনা করা হয়নি।
এর আগে সকাল থেকে কেন্দ্র তিনটির বাইরে দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। প্রায় ৯ হাজার ভোটার তিনটি কেন্দ্রে। সবাই পুরুষ ভোটার। মুখলেসুর রহমান নামের এক ভোটার বলেন, ‘সকালে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছি। লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। তবে ভোটের পরিবেশটা ভালোই দেখছি।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র গাজীপুরের শ্রীপুরে ১১০ বছর বয়সী বাজিত খাঁন ওরফে ময়না খাঁন গাজীপুর-৩ আসনের হয়দেবপুর দরগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন। প্রতিবেশী ও নাতিদের সাহায্যে তিনি ভোট প্রয়োগ করেন।৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে চলছে ভোটগ্রহণ। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। নিয়ম অনুযায়ী, ভোটকেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের নির্বাচন কমিশন থেকে দেওয়া পরিচয়পত্র দৃশ্যমান থাকার কথা। গলায় ফিতা দিয়ে ঝুলিয়ে বা১৬ মিনিট আগে
সারা দেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট চলছে। ভোটের দিনেও চা-বাগানের ভোটাররা জানেন না গণভোট কী। অনেকেই ভোট দিয়েছেন, তারপরও তারা জানেন না গণভোট কী। পুরো বিষয়টি বুঝে উঠতে পারেননি। গণভোট কিসের জন্য, তা-ও জানেন না তাঁরা।২৬ মিনিট আগে
নাটোরের লালপুরে তথ্যগত ভুল থাকায় ভোটকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য রাখা নির্বাচনী ফলাফল বিবরণী (রেজাল্ট শিট) জব্দ করা হয়েছে। নাটোর-১ আসনে নির্বাচন অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির পরিচালক এবং রাজশাহীর যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ জাহিদ হাসান ত্রুটিপূর্ণ এই ফলাফল শিট সিলগালা করেন।২৯ মিনিট আগে