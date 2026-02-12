Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

ব্যালট পেপার চুরি করতে গিয়ে যুবক ধরা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
ব্যালট পেপার চুরি করতে গিয়ে যুবক ধরা
আটক শাহিন মালিথা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়া-২ আসনের (মিরপুর উপজেলা) একটি ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপার চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় শাহিন মালিথা (২৮) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। পরে তাঁকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। দণ্ডপ্রাপ্ত শাহিন উপজেলার নওদা গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মালিথার ছেলে।

মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার তালবাড়িয়া উচ্চবিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপার নিয়ে নির্ধারিত বক্সে না ফেলে সাদা কাগজ ফেলে চলে যাচ্ছিলেন ওই যুবক। এ সময় তাঁকে আটক করা হয়। পরে তিনি দোষ স্বীকার করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।’

বিষয়:

কুষ্টিয়াখুলনা বিভাগনির্বাচনমিরপুর (কুষ্টিয়া)ভোটভ্রাম্যমাণ আদালতত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
