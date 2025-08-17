সহকারী কারা মহাপরিদর্শক আবু তালেব মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) মো. আবু তালেব হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। আজ রোববার সকাল সোয়া ছয়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি।
দুপুরে এক শোক বার্তায় কারা অধিদপ্তর এই তথ্য জানিয়েছে।
শোক বার্তায় বলা হয়, ‘কারা পরিবারের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) মো. আবু তালেব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আজ রোববার সকাল সোয়া ছয়টায় হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গভীরভাবে শোকাহত।’
শোক বার্তায় আরও বলা হয়, ‘তিনি তাঁর কর্মময় জীবনে সততা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁর শোকাহত পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।’
