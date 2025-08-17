Ajker Patrika
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক আবু তালেব মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) মো. আবু তালেব। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) মো. আবু তালেব। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) মো. আবু তালেব হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ ‎হয়ে মারা গেছেন। আজ রোববার সকাল সোয়া ছয়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি।

দুপুরে এক শোক বার্তায় কারা অধিদপ্তর এই তথ্য জানিয়েছে।

‎শোক বার্তায় বলা হয়, ‘কারা পরিবারের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) মো. আবু তালেব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আজ রোববার সকাল সোয়া ছয়টায় হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ ‎হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ‎গভীরভাবে শোকাহত।’

‎শোক বার্তায় আরও বলা হয়, ‘তিনি তাঁর কর্মময় জীবনে সততা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁর শোকাহত পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।’

