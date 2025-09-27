লালবাগে বাসা থেকে ব্যাংক কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর লালবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে নজরুল (৪৩) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে আর এন ডি রোডের জমজম টাওয়ারের ৬ষ্ঠ তলা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে লালবাগ থানা-পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে লালবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শহিদুল ইসলাম জানান, বিকেলে খবর পেয়ে লালবাগের জমজম টাওয়ারের একটি বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। ওই ব্যক্তির গলায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
এসআই শহিদুল আরও জানান, ওই বাসায় নজরুল ইসলাম স্ত্রী, সন্তান ও শাশুড়িকে নিয়ে থাকতেন। ইমামবাগ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ক্যাশিয়ার ছিলেন তিনি। পরিবারের দাবি, নজরুল ইসলাম বঁটি দিয়ে নিজের গলায় আঘাত করেছেন। সিআইডি ফরেনসিক টিমের সদস্যরা ওই বাসা থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছে।
এটা হত্যা নাকি আত্মহত্যা, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন আসলে বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানান এসআই।
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৫ জন। নিহত ও আহতদের বাড়ি মাদারীপুর জেলায়। তারা কাশিয়ানীর মাঝিগাতিতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিল। তবে তাৎক্ষণিক তাদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।২০ মিনিট আগে
স্কুলছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে খাগড়াছড়ি জেলায় জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকে ২৪ ঘণ্টার সড়ক অবরোধ চলছে। শনিবার ভোর ৫টা থেকে শুরু হওয়া এই অবরোধ রোববার ভোর ৬টা পর্যন্ত চলবে বলে ঘোষণা দিয়েছে জুম্ম ছাত্র-জনতা।৩০ মিনিট আগে
খোঁজাখুজির এক পর্যায়ে প্রতিবেশি মমিনুলের বাড়ীর রান্না ঘরের পেছনে নতুন গাছ লাগানো আলগা মাটির নিচে মোবারকের লাশ দেখতে পায় লোকজন। এসময় কৌশলে মমিনুল পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে সুরাতহাল প্রতিবেদন তৈরী করে। মরদেহের বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রের গভীর কাটা ক্ষত রয়েছে। ময়নাতদন্তের১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় শ্রাবন্তী আক্তার (১৪) নামে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী নিহত হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রাবন্তী গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।২ ঘণ্টা আগে