লালবাগে বাসা থেকে ব্যাংক কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর লালবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে নজরুল (৪৩) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে আর এন ডি রোডের জমজম টাওয়ারের ৬ষ্ঠ তলা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে লালবাগ থানা-পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে লালবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শহিদুল ইসলাম জানান, বিকেলে খবর পেয়ে লালবাগের জমজম টাওয়ারের একটি বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। ওই ব্যক্তির গলায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

এসআই শহিদুল আরও জানান, ওই বাসায় নজরুল ইসলাম স্ত্রী, সন্তান ও শাশুড়িকে নিয়ে থাকতেন। ইমামবাগ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ক্যাশিয়ার ছিলেন তিনি। পরিবারের দাবি, নজরুল ইসলাম বঁটি দিয়ে নিজের গলায় আঘাত করেছেন। সিআইডি ফরেনসিক টিমের সদস্যরা ওই বাসা থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছে।

এটা হত্যা নাকি আত্মহত্যা, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন আসলে বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানান এসআই।

বিষয়:

ঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকামরদেহব্যাংককর্মকর্তা
