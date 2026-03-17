Ajker Patrika
ঢাকা

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় পোর্টেবল সিগন্যাল লাইট ব্যবহার শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পোর্টেবল সিগন্যাল লাইট। ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত

রাজধানীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় নতুন উদ্যোগ হিসেবে পোর্টেবল সিগন্যাল লাইট ব্যবহার শুরু করেছে পুলিশ। স্বল্প খরচে এবং সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এসব সিগন্যাল লাইট সহজে বহনযোগ্য এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সড়কে দ্রুত স্থাপন করা যায়।

আজ মঙ্গলবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন ডিএমপির মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে হাইওয়ে পুলিশ এই পোর্টেবল সিগন্যাল লাইট ব্যবহার শুরু করেছে, যা সড়কে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যানজট নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে যেখানে স্থায়ী সিগন্যাল ব্যবস্থা নেই বা অকার্যকর, সেখানে এই প্রযুক্তি কার্যকর বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও উদ্ভাবনী উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই পোর্টেবল সিগন্যাল লাইট চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সড়কে যান চলাচল আরও নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রযুক্তিনির্ভর এই উদ্যোগ নগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং ভবিষ্যতে এর ব্যবহার আরও সম্প্রসারণ করা হতে পারে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিষয়:

যানজটঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগগণপরিবহনঢাকাট্রাফিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই বছরের কন্যাকে নিয়ে ২৩ তলা থেকে বাবার ঝাঁপ, দুজনেরই মৃত্যু

সব লঞ্চার ‘ধ্বংসের’ পরও এত ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র কীভাবে ছুড়ছে ইরান, আর কত অবশিষ্ট

ইরান এতগুলো দেশে হামলা চালাবে ভাবিনি, আমরা হতবাক: ট্রাম্প

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ বিলিয়ন ডলারের রণতরিতে ৩০ ঘণ্টা ধরে আগুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

সৈয়দপুরে সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জে জমির বিরোধে ব্যবসায়ী খুন

বিশ্বকে আলোকিত করে শূন্য পকেটে নিঃসঙ্গ বিদায়

সম্পর্কিত

উত্তরায় শপিং মলে ভাঙচুর-লুটপাট: দুই মামলায় রিমান্ডে ১৬ জন

চট্টগ্রামে মা ও শিশুসন্তানের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, হত্যা দাবি পরিবারের

যশোরের প্রবীণ রাজনীতিক নূর জালালের ইন্তেকাল

রাজধানীর টার্মিনালগুলো ঘিরে সজাগ র‍্যাবের ৩২ টিম

