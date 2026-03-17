ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় পোর্টেবল সিগন্যাল লাইট ব্যবহার শুরু

রাজধানীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় নতুন উদ্যোগ হিসেবে পোর্টেবল সিগন্যাল লাইট ব্যবহার শুরু করেছে পুলিশ। স্বল্প খরচে এবং সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এসব সিগন্যাল লাইট সহজে বহনযোগ্য এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সড়কে দ্রুত স্থাপন করা যায়।
আজ মঙ্গলবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন ডিএমপির মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে হাইওয়ে পুলিশ এই পোর্টেবল সিগন্যাল লাইট ব্যবহার শুরু করেছে, যা সড়কে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যানজট নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে যেখানে স্থায়ী সিগন্যাল ব্যবস্থা নেই বা অকার্যকর, সেখানে এই প্রযুক্তি কার্যকর বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও উদ্ভাবনী উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই পোর্টেবল সিগন্যাল লাইট চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সড়কে যান চলাচল আরও নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রযুক্তিনির্ভর এই উদ্যোগ নগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং ভবিষ্যতে এর ব্যবহার আরও সম্প্রসারণ করা হতে পারে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।
