Ajker Patrika
ঢাকা

পল্লিচিকিৎসক হত্যায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড, ৬ জনের যাবজ্জীবন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ মে ২০২৬, ২০: ৪৭
পল্লিচিকিৎসক হত্যায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড, ৬ জনের যাবজ্জীবন
ছবি: সংগৃহীত

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার ভেলাপচার পল্লিচিকিৎসক মো. রেজাউল করিম ওরফে আবু ডাক্তারকে হত্যার দায়ে তিনজনের মৃত্যুদণ্ড ও ছয়জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মো. রহিবুল ইসলাম আজ মঙ্গলবার এই মামলার রায় ঘোষণা করেন।

অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার ১০ আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন বাবলু সরদার, টোকন সরদার ও গাজীয়ার সরকার। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন আতর আলী চেয়ারম্যান, রায়হান সরদার, হাবিবুর রহমান হবি সরদার, হেলাল খান, জিল্লুর রহমান ও জিয়া মণ্ডল। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেক আসামিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রায় ঘোষণার সময় আসামিদের মধ্যে ১২ জন ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জন খালাস পেয়েছেন। অপর দুজন জিল্লুর রহমান ও জিয়া মণ্ডলের সাজা হওয়ায় তাঁদের সাজা পরোয়ানাসহ কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়। সাজাপ্রাপ্ত অন্য আসামিরা পলাতক থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালের বিশেষ পিপি আব্দুর রশীদ মোল্ল্যা এসব তথ্য আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, ২০১৯ সালের ১৪ অক্টোবর গোয়ালন্দের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সম্মেলন চলাকালে সাবেক চেয়ারম্যান আতর আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা বাবলু সরদারের সঙ্গে দেবগ্রাম ইউপির চেয়ারম্যান হাফিজুল ইসলামের কথা-কাটাকাটি হয়। এর জেরে আতর আলীর নেতৃত্বে বাবলু সরদার, টোকন সরদার, রায়হান সরদার, গাজীয়ার সরদারসহ বেশ কয়েকজন আতর আলী বাজারের তিন রাস্তার মোড়ে অবস্থান নেন।

হাফিজুল চেয়ারম্যানের সমর্থকেরা সেই পথ দিয়ে ফেরার পথে তাঁদের আটকে মারধর করা হয়। সে সময় সেখান দিয়ে ফিরছিলেন আবু ডাক্তার। তাঁকেও আটক করে মারধর করা হয়। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে গোয়ালন্দ হাসপাতালে এবং অবস্থার অবনতি হলে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই তিনি মারা যান। এই ঘটনায় গোয়ালন্দ থানায় হত্যা মামলা করা হয়।

মামলাটির তদন্ত শেষে ২০২২ সালের ৫ অক্টোবর ২২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ।

বিষয়:

রাজবাড়ীকারাদণ্ডঢাকা জেলাহত্যাঢাকা বিভাগমৃত্যুদণ্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

সম্পর্কিত

ভাঙা সেতুর ওপর সুপারিগাছ দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার

ভাঙা সেতুর ওপর সুপারিগাছ দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার

নারীর টয়োটা গাড়ি আটকে রাখার অভিযোগ ভিত্তিহীন: যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

নারীর টয়োটা গাড়ি আটকে রাখার অভিযোগ ভিত্তিহীন: যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

উদ্বোধনের আগেই সেতুর সংযোগ সড়কে ধস

উদ্বোধনের আগেই সেতুর সংযোগ সড়কে ধস

সীমান্তে ঘাস কাটা নিয়ে ভারতীয়-বাংলাদেশিদের মধ্যে তর্কাতর্কি, উত্তেজনা

সীমান্তে ঘাস কাটা নিয়ে ভারতীয়-বাংলাদেশিদের মধ্যে তর্কাতর্কি, উত্তেজনা