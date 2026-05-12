পল্লিচিকিৎসক হত্যায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড, ৬ জনের যাবজ্জীবন

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার ভেলাপচার পল্লিচিকিৎসক মো. রেজাউল করিম ওরফে আবু ডাক্তারকে হত্যার দায়ে তিনজনের মৃত্যুদণ্ড ও ছয়জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মো. রহিবুল ইসলাম আজ মঙ্গলবার এই মামলার রায় ঘোষণা করেন।
অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার ১০ আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।
মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন বাবলু সরদার, টোকন সরদার ও গাজীয়ার সরকার। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন আতর আলী চেয়ারম্যান, রায়হান সরদার, হাবিবুর রহমান হবি সরদার, হেলাল খান, জিল্লুর রহমান ও জিয়া মণ্ডল। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেক আসামিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
রায় ঘোষণার সময় আসামিদের মধ্যে ১২ জন ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জন খালাস পেয়েছেন। অপর দুজন জিল্লুর রহমান ও জিয়া মণ্ডলের সাজা হওয়ায় তাঁদের সাজা পরোয়ানাসহ কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়। সাজাপ্রাপ্ত অন্য আসামিরা পলাতক থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।
ট্রাইব্যুনালের বিশেষ পিপি আব্দুর রশীদ মোল্ল্যা এসব তথ্য আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন।
মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, ২০১৯ সালের ১৪ অক্টোবর গোয়ালন্দের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সম্মেলন চলাকালে সাবেক চেয়ারম্যান আতর আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা বাবলু সরদারের সঙ্গে দেবগ্রাম ইউপির চেয়ারম্যান হাফিজুল ইসলামের কথা-কাটাকাটি হয়। এর জেরে আতর আলীর নেতৃত্বে বাবলু সরদার, টোকন সরদার, রায়হান সরদার, গাজীয়ার সরদারসহ বেশ কয়েকজন আতর আলী বাজারের তিন রাস্তার মোড়ে অবস্থান নেন।
হাফিজুল চেয়ারম্যানের সমর্থকেরা সেই পথ দিয়ে ফেরার পথে তাঁদের আটকে মারধর করা হয়। সে সময় সেখান দিয়ে ফিরছিলেন আবু ডাক্তার। তাঁকেও আটক করে মারধর করা হয়। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে গোয়ালন্দ হাসপাতালে এবং অবস্থার অবনতি হলে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই তিনি মারা যান। এই ঘটনায় গোয়ালন্দ থানায় হত্যা মামলা করা হয়।
মামলাটির তদন্ত শেষে ২০২২ সালের ৫ অক্টোবর ২২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ।
