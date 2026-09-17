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সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে আনসারের অভিযানে ৩ দালাল আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে আনসারের অভিযানে ৩ দালাল আটক
সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছেন ঢাকা মহানগর আনসারের (ডিএমএ) পশ্চিম জোনের সদস্যরা। আটক তিনজন হলেন—আবু বক্কর সিদ্দিক (৪৮), মাহমুদা খাতুন (৪০) ও মোছা. মনিকা (৩০)।

পরে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শেরেবাংলা নগর থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হাসপাতালের ৬৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের সামনে এ অভিযান চালানো হয়। শেরেবাংলা নগর থানার আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মামুন-অর-রশিদের নেতৃত্বে অভিযানে রোগীদের রক্তের নমুনা সংগ্রহের সময় তাঁদের আটক করা হয়।

আনসার জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক তিনজন হাসপাতালের বৈধ কর্মকর্তা-কর্মচারী নন বলে জানা গেছে। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে অসহায় রোগীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। একই সঙ্গে বাইরের ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করিয়ে এনে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগও পাওয়া গেছে।

অভিযানে মামুন-অর-রশিদকে সহযোগিতা করেন পিসি মো. সাদেক হোসেন বাচ্চু ও এপিসি মো. শফিকুল ইসলাম।

বিষয়:

দালালমেডিকেল কলেজআনসার
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