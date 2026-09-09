রাজধানীর বারডেম হাসপাতালের ১৬ তলা থেকে লাফিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

রাজধানীর শাহবাগে বারডেম হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ১৬ তলা ছাদ থেকে লাফিয়ে দিপু সুলতান রাসেল (৪২) নামে এক ব্যক্তি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যাবেলায় বারডেম হাসপাতালে ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।
প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করছে পুলিশ।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাঈম উল ইসলাম বলেন, বারডেম হাসপাতালের স্টাফদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি দিপু সুলতান নামে ওই ব্যক্তি ছাদ থেকে লাফ দেন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।
এসআই আরও বলেন, ওই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানা গেছে, তাঁদের স্থানীয় বাড়ি পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়া এলাকায়। আট বছর আগে পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। এর পর থেকে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। কোনো কাজ করতেন না। তাঁর ১১ বছরের একটি সন্তান রয়েছে। কেন তিনি আত্মহত্যা করেছে এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।
পিরোজপুরের নাজিরপুরে নিজ ঘরে ফ্রিজের পেছনের জমে থাকা ইঁদুরের মাটি সরাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে নরোত্তম মৃধা (২২) নামে এক নার্সিং শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার নাজিরপুর সদর ইউনিয়নের হরিপাগলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে...৪২ মিনিট আগে
খুলনার ভৈরব নদের জেলখানা ঘাটে ট্রলার ডুবির ঘটনার ৭ দিন পর নিখোঁজ যুবক রাকিব খানের (২৭) ভেসে ওঠা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাত পৌনে ৯টার দিকে জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার পশুর নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়...১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) দুই শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সজীব কুমার ঘোষ এবং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আশরাফুন্নাহার হেনা...২ ঘণ্টা আগে
পিরোজপুরের নাজিরপুরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে দুই নারীসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) মধ্যরাত থেকে মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়...২ ঘণ্টা আগে