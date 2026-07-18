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আতিফ আসলামের কনসার্টের টিকিট নিয়ে অনলাইন প্রতারণা, ফেসবুক গ্রুপ অ্যাডমিন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আতিফ আসলামের কনসার্টের টিকিট নিয়ে অনলাইন প্রতারণা, ফেসবুক গ্রুপ অ্যাডমিন গ্রেপ্তার
আতিফ আসলামের কনসার্টের টিকিট নিয়ে অনলাইন প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিন মো. বখতিয়ার আবিদ খান। ছবি : সংগৃহীত

পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আতিফ আসলামের আসন্ন কনসার্টের টিকিট বিক্রির নামে অনলাইন প্রতারণা ও চাঁদা দাবির অভিযোগে একটি ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

আজ শনিবার সিআইডির গণমাধ্যম শাখা থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তি মো. বখতিয়ার আবিদ খান (২১)। তিনি রাজধানীর মালিবাগের চৌধুরীপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তার কাছ থেকে একটি আইফোন ১১ জব্দ করা হয়।

সিআইডি জানায়, আগামী ২৪ জুলাই পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকায় অবস্থিত ক্রিকেটার্স একাডেমিতে পাকিস্তানি শিল্পী আতিফ আসলামের কনসার্ট আয়োজন করছে ইভেন্ট সাজাই ও মেইন স্টেজ ইনক। এই কনসার্টের টিকিট বিক্রির জন্য আয়োজকেরা GetMyTicket.live-এর সঙ্গে চুক্তি করে গত ৮ জুলাই থেকে প্রচারণা শুরু করে।

এ সময় আয়োজকদের নজরে আসে, Bangladesh Concert & Event Connects (BCEC) নামের একটি ফেসবুক গ্রুপে বিভিন্ন আইডি থেকে আগে বাতিল হওয়া একটি কনসার্টের টিকিটের ছবি ব্যবহার করে আসন্ন কনসার্টের টিকিট বিক্রির বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে।

অভিযোগে বলা হয়, বিষয়টি নিয়ে গ্রুপটির অ্যাডমিনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি পোস্ট সরানোর পরিবর্তে এক লাখ টাকা দাবি করেন। টাকা না দিলে এ ধরনের পোস্ট অনুমোদন অব্যাহত রেখে আয়োজকদের ব্যবসায়িক ক্ষতি ও সুনামহানির হুমকি দেন।

এ ঘটনায় কনসার্টের আয়োজক নিশা মাহবুবা সালাম বাদী হয়ে গত ১৫ জুলাই রাজধানীর পল্টন থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা করেন।

মামলার তদন্তভার গ্রহণের পর তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৬ জুলাই বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মালিবাগের চৌধুরীপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে বখতিয়ার আবিদ খানকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি Bangladesh Concert & Event Connects (BCEC) ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিন এবং Ak Abid Khan নামে ফেসবুক আইডি ব্যবহারের কথা স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছে সিআইডি। গ্রেপ্তার আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। মামলার তদন্ত চলছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগফেসবুককনসার্টসিআইডি
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