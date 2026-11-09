Ajker Patrika
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জবিতে ককটেল বিস্ফোরণ, আটক ‎১

জবি প্রতিনিধি
জবিতে ককটেল বিস্ফোরণ, আটক ‎১
ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় একজনকে আটক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। ছবি: সংগৃহীত

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) দ্বিতীয় গেটসংলগ্ন পার্কিং এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল।

আজ ‎সোমবার সন্ধ্যায় পার্কিং করে রাখা দুটি বাসের ফাঁকা অংশে এ বিস্ফোরণ ঘটে। আটক ব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রেজওয়ান আহমেদ। তিনি নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের জবি শাখার কর্মী বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

‎প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পান তাঁরা। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়। দ্বিতীয় গেটের পাশে পার্কিং করে রাখা দুটি বাসের মাঝখানে বিস্ফোরণটি ঘটে। তবে বিস্ফোরণের পরপরই ঘটনাস্থলে কাউকে দেখা যায়নি বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা।

‎এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক নাছির আহমাদ বলেন, ‘সন্ধ্যায় বৃষ্টি হচ্ছিল ওই সময় সেকেন্ড গেটে ককটেল বিস্ফোরণের কথা শুনেছি। তখন আমরা ক্যাম্পাসেই ছিলাম না। সিসিটিভি ফুটেজ চেক আমরা শনাক্ত করব।’

‎সন্দেহভাজন আটকের বিষয়ে প্রক্টর বলেন, ‘শাখা ছাত্রদল একজনকে আটক করেছে আমরা পুলিশে যোগাযোগ করেছি।’

বিষয়:

ছাত্রদলককটেলবিস্ফোরণআটকজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগ
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