নারায়ণগঞ্জে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
ইমন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে অটোরিকশা চুরির ঘটনায় তর্কের জেরে ছুরিকাঘাতে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা ইমন মিয়া (২৪) নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বেলা ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এর আগে, গত রোববার রাতে উপজেলা ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের মারুয়াদী এলাকায় ধারালো ছুরির আঘাতে গুরুতর আহত হন তিনি। নিহত ইমন মারুয়াদী এলাকার বাসিন্দা সিরাজ মিয়ার ছেলে। তিনি উপজেলার ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক।

নিহতের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, অটোরিকশা চুরির ঘটনায় প্রতিবাদ করায় ইমনকে গুরুতর জখম করে গোলাম মোরশেদ ও ইমরান নামে দুই ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে মোরশেদ স্থানীয় কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রক।

পরিবারের বরাতে পুলিশ জানায়, রোববার চুরি হওয়া একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে ইমন ও স্থানীয় বাসিন্দা ইমরান মিয়ার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা ও হাতাহাতি হয়। ইমরানের বিরুদ্ধে চোরাই অটোরিকশা কেনাবেচার অভিযোগ রয়েছে। এই হাতাহাতির জেরে ইমরানের পক্ষ নিয়ে মোরশেদ ও তাঁর বাহিনীর সদস্যরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ইমনকে কুপিয়ে জখম করেন। আশপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইমন মারা যান।

এ বিষয়ে আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঅটোরিকশামৃত্যুজেলার খবর
