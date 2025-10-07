নারায়ণগঞ্জে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে অটোরিকশা চুরির ঘটনায় তর্কের জেরে ছুরিকাঘাতে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা ইমন মিয়া (২৪) নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বেলা ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
এর আগে, গত রোববার রাতে উপজেলা ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের মারুয়াদী এলাকায় ধারালো ছুরির আঘাতে গুরুতর আহত হন তিনি। নিহত ইমন মারুয়াদী এলাকার বাসিন্দা সিরাজ মিয়ার ছেলে। তিনি উপজেলার ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক।
নিহতের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, অটোরিকশা চুরির ঘটনায় প্রতিবাদ করায় ইমনকে গুরুতর জখম করে গোলাম মোরশেদ ও ইমরান নামে দুই ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে মোরশেদ স্থানীয় কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রক।
পরিবারের বরাতে পুলিশ জানায়, রোববার চুরি হওয়া একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে ইমন ও স্থানীয় বাসিন্দা ইমরান মিয়ার সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা ও হাতাহাতি হয়। ইমরানের বিরুদ্ধে চোরাই অটোরিকশা কেনাবেচার অভিযোগ রয়েছে। এই হাতাহাতির জেরে ইমরানের পক্ষ নিয়ে মোরশেদ ও তাঁর বাহিনীর সদস্যরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ইমনকে কুপিয়ে জখম করেন। আশপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইমন মারা যান।
এ বিষয়ে আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে অটোরিকশা চুরির ঘটনায় তর্কের জেরে ছুরিকাঘাতে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা ইমন মিয়া (২৪) নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বেলা ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
এর আগে, গত রোববার রাতে উপজেলা ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের মারুয়াদী এলাকায় ধারালো ছুরির আঘাতে গুরুতর আহত হন তিনি। নিহত ইমন মারুয়াদী এলাকার বাসিন্দা সিরাজ মিয়ার ছেলে। তিনি উপজেলার ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক।
নিহতের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, অটোরিকশা চুরির ঘটনায় প্রতিবাদ করায় ইমনকে গুরুতর জখম করে গোলাম মোরশেদ ও ইমরান নামে দুই ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে মোরশেদ স্থানীয় কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রক।
পরিবারের বরাতে পুলিশ জানায়, রোববার চুরি হওয়া একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে ইমন ও স্থানীয় বাসিন্দা ইমরান মিয়ার সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা ও হাতাহাতি হয়। ইমরানের বিরুদ্ধে চোরাই অটোরিকশা কেনাবেচার অভিযোগ রয়েছে। এই হাতাহাতির জেরে ইমরানের পক্ষ নিয়ে মোরশেদ ও তাঁর বাহিনীর সদস্যরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ইমনকে কুপিয়ে জখম করেন। আশপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইমন মারা যান।
এ বিষয়ে আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।
নগরকান্দায় নারী নিয়ে হরিদাস বিশ্বাস (৩৮) নামের ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) এক সদস্যের ইয়াবা সেবনের অভিযোগ উঠেছে। ভিডিওটি কখনকার, তা জানা না গেলেও আজ মঙ্গলবার এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় ওই ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে মাদক কারবারের তথ্যও পাওয়া গেছে।৩ মিনিট আগে
এখন টিভির চট্টগ্রাম ব্যুরোপ্রধান হোসাইন আহমেদ জিয়াদ ও ক্যামেরাপারসন পারভেজ রহমানের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) উদ্যোগে মানববন্ধন ও সমাবেশ হয়েছে। মঙ্গলবার নগরীর চেরাগী পাহাড় মোড়ে এ প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়।২৭ মিনিট আগে
পুলিশের এক কর্মকর্তাকে (উপপরিদর্শক) হত্যার ১৪ বছর পর লিয়াকত শেখ লিয়া (৪২) নামের একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা জেলার ধামরাইয়ের চরডাউটিয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব-১০-এর ফরিদপুর ক্যাম্পের সদস্যরা।৩৩ মিনিট আগে
বয়সের ভারে ন্যুব্জ শরীর। তবু টানছেন তেলের ঘানি। একটু টান দিলেই হাঁপিয়ে ওঠেন। তারপরও বিশ্রাম নেই। দুপুর থেকে বিকেল অবধি ঘানি টেনে চলেছেন বৃদ্ধ মোস্তকিন আলী (৬৫)। টানাটানির সংসারে গরুর কেনার সামর্থ্য কখনো হয়নি তাঁর। গরু না থাকায় তিন যুগ ধরে নিজেই তেলের ঘানি টেনে চলেছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে