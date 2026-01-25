সাবেক এমপি রুবিনা ও তাঁর স্বামী মোশাররফের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দা রুবিনা আক্তার এবং তাঁর স্বামী মোশাররফ হোসেন সরদারের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন জানান, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক দুটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত পৃথকভাবে এই নির্দেশ দেন আদালত।
দুদকের উপপরিচালক রাশেদুল ইসলাম দুজনের আয়কর নথি জব্দের জন্য আদালতে আবেদন করেন।
রুবিনা আক্তারের আয়কর নথি জব্দের আবেদনে বলা হয়, সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১ কোটি ৫৭ লাখ ১৮ হাজার ৪৪ টাকা মূল্যের সম্পদের মালিকানা অসাধু উপায়ে অর্জন করে দখলে রাখেন তিনি।
দুদক আরও জানায়, এমপি রুবিনার নিজ নামে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১৩৯ কোটি ৩৫ লাখ ৮২ হাজার ৯৬৪ টাকা অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই অভিযোগে দুদক গত বছরের ১৪ মে রুবিনার বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং আইনে মামলা দায়ের করে।
অন্যদিকে মোশাররফ হোসেনের আয়কর নথি জব্দের আবেদনে বলা হয়, রুবিনা ও মোশাররফ একে অপরের সহায়তায় ১ কোটি ২৬ লাখ ৪৮ হাজার ৫০৮ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন করে দখলে রেখেছেন। মোশাররফের নিজ নামে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে ১৮ কোটি ৪৪ লাখ ৭০ হাজার ৪০৪ টাকা অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে।
উভয় আবেদনে বলা হয়েছে, মামলার সঠিক তদন্তের জন্য তাঁদের আয়কর নথি জব্দ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।
রংপুরের কাউনিয়ায় ট্রাকচাপায় আশরাফুল আলম নয়ন (৪০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কের হলদিবাড়ি রেলগেট পল্লী বিদ্যুৎ সাবস্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৩ মিনিট আগে
দীর্ঘ ২১ বছর পর চট্টগ্রামের মাটিতে ফিরে চট্টগ্রামের উন্নয়ন নিয়ে সমন্বিত রূপরেখা তুলে ধরলেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিএনপি ও বাবা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত চট্টগ্রামকে ঘিরে স্মৃতিকাতর হলেন তিনি। বিএনপি ক্ষমতায় এলে চট্টগ্রামকে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা হবে২৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে বিএনপির সমাবেশের মিছিলের ভিডিও ধারণ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে সাইদুল ইসলাম চিশতী (১৪) নামের এক কিশোর মারা গেছে। এ ছাড়া সমাবেশে ভিড়ের চাপে দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে বিএনপির১ ঘণ্টা আগে
তানিশা বেগম জুলাই অভ্যুত্থানে যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ রিটনের মেয়ে। নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চরকিং ইউনিয়নের ২২ নম্বর গ্রামে তাদের বাড়ি। বর্তমানে শিশুটি হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলার পশ্চিম পাশের একটি কক্ষে ভর্তি রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে