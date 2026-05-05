রাজধানী ‎হাজারীবাগে চাঁদাবাজির অভিযোগে মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকা থেকে একজন চাঁদাবাজ ও মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)। সোমবার রাতে রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকা থেকে মো. সাকিব হোসেন (২২) নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় ডিএমপি।
ডিএমপি জানায়, গত সোমবার রাতে সিটিটিসির সিটি-অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিকস বিভাগের একটি বিশেষ টিম রাজধানীর হাজারীবাগ থানার বিজিবি ক্যাম্প ৫ নম্বর গেট সংলগ্ন গণকটুলি এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. সাকিবকে মাদকসহ গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।
নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বৃদ্ধাসহ পাঁচজনকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। গুরুতর আহত দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।২৩ মিনিট আগে
আসামি ধরতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন র্যাবের তিন সদস্য। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ শহরের বোয়ালিয়া খাল এলাকায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে ধরতে গেলে স্থানীয় মাদক কারবারি ও দুর্বৃত্তরা সংঘবদ্ধভাবে কুপিয়ে আহত করে র্যাব সদস্যদের। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে মাহী নামের এক র্যাব সদস্যকে সদর জেনারেল হাসপাতালে২৮ মিনিট আগে
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবন করে মাতলামি ও জনশান্তি বিনষ্ট করার অভিযোগে দুই তরুণকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার (৫ মে) দুপুরে উপজেলার ব্রাহ্মণপাড়া সদর ইউনিয়নের নাইঘর ও ডগ্রাপাড়া এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে আটকের পর তাঁদের এই দণ্ড দেওয়া হয়।৩২ মিনিট আগে
বরিশাল বিএম কলেজে সেশন চার্জের নামে অকার্যকর নানা খাতে ফি আদায়ের প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবারও বিক্ষোভ-মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাঁরা ১০ দফা দাবি ঘোষণা করেন। দাবি পূরণ না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা।৪২ মিনিট আগে