ফের ৩ দিনের রিমান্ডে আফজাল নাছের, ৩৪ দিনে ১১ বার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডিজিএফআইয়ের সাবেক পরিচালক মো. আফজাল নাছের। ছবি: সংগৃহীত

প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক পরিচালক লে. কর্নেল (চাকরিচ্যুত) মো. আফজাল নাছেরকে উত্তরা পূর্ব থানার এক ছাত্র হত্যা মামলায় ফের ৩ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান ফের রিমান্ডে নেওয়ার এই নির্দেশ দেন।

ঢাকার আদালতের উত্তরা পূর্ব থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা শামীম হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

৩ দিনের রিমান্ড শেষে আফজাল নাছেরকে আদালতে হাজির করে উত্তরা পূর্ব থানা-পুলিশ। উত্তরা পূর্ব থানায় দায়ের করা শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান হত্যা মামলা তাঁকে ফের ৭ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পূর্ব থানার এসআই আশরাফুল আলম। শুনানি শেষে আদালত ৩ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এ নিয়ে এই মামলায় তাঁকে চতুর্থ দফায় রিমান্ডে নেওয়া হলো। তবে গ্রেপ্তারের পর আরেক মামলাসহ তাঁকে মোট ১১ দফায় রিমান্ডে দেওয়া হলো।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বিকেলে উত্তরা পূর্ব থানাধীন আজমপুর এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার একটি মিছিল চলাকালে হামলা ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মাহমুদুল হাসান (২৬) গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে তাঁর মরদেহ নিজ বাড়িতে দাফন করা হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্বজন উত্তরা পূর্ব থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

এর আগে গত ২৯ মার্চ দিবাগত গভীর রাতে রাজধানীর মিরপুর ডিওএইচএসের একটি বাসা থেকে আফজাল নাছেরকে গ্রেপ্তার করে ডিবি। পরে মিরপুর থানার দেলোয়ার হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। ৩০ মার্চ তাঁকে ৬ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে পল্টন থানায় দায়ের করা মকবুল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে ৫ এপ্রিল তিন দিন, ৮ এপ্রিল আরও তিন দিন, ১২ এপ্রিল দুদিন এবং ১৪ এপ্রিল তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়।

এরপর গত ১৭ এপ্রিল দেলোয়ার হোসেন হত্যা মামলায় তাকে ৩ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। ২০ এপ্রিল আবারও ৩ দিন রিমান্ডে নেওয়া হয়।

এখন উত্তরা পূর্ব থানায় দায়ের করা শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান হত্যা মামলায় তাঁকে গত ২৩ এপ্রিল ৪ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এরপর ২৭ এপ্রিল ২ দিনের, ২৯ এপ্রিল আবার ৩ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়।

