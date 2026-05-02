Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চুলায় বসানো গরম পানিতে ঝলসে আহত শিশুর মৃত্যু

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চুলায় বসানো গরম পানিতে ঝলসে আহত শিশুর মৃত্যু
নিহত হামিম বিন হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় রান্নাঘরের চুলায় বসানো গরম পানিতে ঝলসে পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত শিশুর নাম হামিম বিন হোসেন। সে আনোয়ারা উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মালিপাড়া এলাকার সৌদিপ্রবাসী মোহাম্মদ হোসেনের ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার (২৭ এপ্রিল) সন্ধ্যায় শিশুটির মা চুলায় পাতিল বসিয়ে পানি ফোটাতে দেন। একপর্যায়ে হামিম সেই পাতিল টান দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে যায় তার শরীর। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

শিশুটির মামাতো ভাই মো. কুতুব উদ্দিন বলেন, ‘দুর্ঘটনায় হামিমের শরীরের প্রায় ৮০ শতাংশ পুড়ে যায়। সব চেষ্টার পরও তাকে বাঁচানো যায়নি।’

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

ইরানের সঙ্গে স্থল বাণিজ্য পথ খুলে দিল পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র কি মেনে নেবে

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

এলাকার খবর
Loading...

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

আমরা একে অপরের ভাইয়ের মতো: বুড়িমারীতে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার

আমরা একে অপরের ভাইয়ের মতো: বুড়িমারীতে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার

পিরোজপুরে ঝড়ে গাছচাপায় একজনের মৃত্যু, সড়কে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা

পিরোজপুরে ঝড়ে গাছচাপায় একজনের মৃত্যু, সড়কে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা

ফের ৩ দিনের রিমান্ডে আফজাল নাছের, ৩৪ দিনে ১১ বার

ফের ৩ দিনের রিমান্ডে আফজাল নাছের, ৩৪ দিনে ১১ বার

চুলায় বসানো গরম পানিতে ঝলসে আহত শিশুর মৃত্যু

চুলায় বসানো গরম পানিতে ঝলসে আহত শিশুর মৃত্যু