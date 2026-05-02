চুলায় বসানো গরম পানিতে ঝলসে আহত শিশুর মৃত্যু

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় রান্নাঘরের চুলায় বসানো গরম পানিতে ঝলসে পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত শিশুর নাম হামিম বিন হোসেন। সে আনোয়ারা উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মালিপাড়া এলাকার সৌদিপ্রবাসী মোহাম্মদ হোসেনের ছেলে।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার (২৭ এপ্রিল) সন্ধ্যায় শিশুটির মা চুলায় পাতিল বসিয়ে পানি ফোটাতে দেন। একপর্যায়ে হামিম সেই পাতিল টান দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে যায় তার শরীর। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।
শিশুটির মামাতো ভাই মো. কুতুব উদ্দিন বলেন, ‘দুর্ঘটনায় হামিমের শরীরের প্রায় ৮০ শতাংশ পুড়ে যায়। সব চেষ্টার পরও তাকে বাঁচানো যায়নি।’
