হাইকোর্ট চলবে বিকেল পৌনে ৪টা পর্যন্ত

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জন্য নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন সময় অনুযায়ী সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল পৌনে ৪টা পর্যন্ত চলবে হাইকোর্টের বিচারকাজ। এর মধ্যে বেলা সোয়া ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি রাখা হয়েছে।
এদিকে হাইকোর্ট বিভাগের অফিসের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এর মধ্যে বেলা ১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি রাখা হয়েছে।
আজ সোমবার নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
এর আগে সারাদেশের অধস্তন আদালতের জন্য নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করে গতকাল রোববার সুপ্রিম কোর্ট থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত অধস্তন আদালতের কার্যক্রম চলবে। অফিস সময় সকাল ৯টা থেকে চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। আর ১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত যোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি থাকবে।
