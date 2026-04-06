Ajker Patrika
নাটোর

‘প্রশাসন না থাকলেই বেপরোয়া সিন্ডিকেট, বাধা দিলে হামলার চেষ্টা’

 গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
বাইকারদের ওপর হামলার চেষ্টা। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার একমাত্র ফিলিং স্টেশনটিতে তেল সরবরাহকে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা বলছেন, উপজেলা প্রশাসনের লোকজন উপস্থিত থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে তারা চলে গেলে সক্রিয় হয়ে ওঠে একটি অসাধু চক্র।

আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) বেল ১১টার দিকে উপজেলার মশিন্দা ইউনিয়নের হাঁসমারী এলাকায় অবস্থিত চলনবিল ফিলিং স্টেশন নামের ওই রিফুয়েলিং স্টেশনটিতে মোটরসাইকেলচালকদের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। এ সময় অভিযোগ ওঠে, কিছু অসাধু ব্যক্তি সিরিয়াল না মেনে বোতল ও প্লাস্টিকের জারে করে অকটেন সংগ্রহ করছে। এতে বাধা দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে লাঠি ও লোহার পাইপ নিয়ে বাইকারদের ওপর হামলার চেষ্টা করে। ঘটনাটির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঈদুল ফিতরের আগে থেকেই পাম্পটিতে তেলের সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও অনেক সময় তেল পাচ্ছেন না ভোক্তারা। এতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

অভিযোগ রয়েছে, একটি চক্র বোতল বা ঢোপে করে তেল নিয়ে তা উচ্চমূল্যে বিক্রি করছে। পাশের উপজেলা তারাশ, চাটমোহর, উল্লাপাড়া ও সলঙ্গা থেকে আসা বাইকারদের ভিড়ও পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। অনেকেই ফুয়েল কার্ডের আওতায় না থাকায় কালোবাজারি তেলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন এবং নাটোর ফুয়েল কার্ডের আওতায় না থাকায় ওই সব উপজেলার বাইকাররা ভিড় জমাচ্ছেন।

স্থানীয়রা বলছেন, প্রশাসনের উপস্থিতিতে তেল বিতরণ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হলেও তারা চলে গেলে অসাধু ব্যবসায়ী ও কিছু রাজনৈতিক প্রভাবশালীর ছত্রচ্ছায়ায় সিন্ডিকেট সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে সাধারণরা হয়রানি ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

চলনবিল ফিলিং স্টেশনের মালিক মো. খবিরউদ্দিন বলেন, ‘আগের তুলনায় দ্বিগুণ বেশি তেল বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু এত তেল কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলেও স্থায়ী সমাধান জরুরি।’

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাহমিদা আফরোজ বলেন, গুরুদাসপুর উপজেলাসহ পুরো জেলায় পর্যাপ্ত তেল সরবরাহ রয়েছে। কেউ মজুত বা অবৈধভাবে বিক্রি করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে মজুতদারদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করছে। তিনি বলেন, খুব দ্রুতই তেল সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থাকে নিয়মের মধ্যে আনা হবে।

বিষয়:

নাটোরগুরুদাসপুরনাটোর সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

