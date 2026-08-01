Ajker Patrika
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ঢাকা

বিদেশি পিস্তল ও ছিনতাই হওয়া ২৫ মোবাইলসহ গ্রেপ্তার ১

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিদেশি পিস্তল ও ছিনতাই হওয়া ২৫ মোবাইলসহ গ্রেপ্তার ১
গ্রেপ্তার চারজন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর ভাটারা এলাকায় বিদেশি পিস্তল, দুটি খালি ম্যাগাজিন, ২৫টি ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোন ও একটি ডিজিটাল ক্যামেরাসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, গ্রেপ্তার ব্যক্তি পেশাদার ছিনতাইকারী এবং তিনি সহযোগীদের নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্রের মুখে ছিনতাই করে আসছিলেন।

ভাটারা থানার নয়ানগর কোকাকোলা এলাকায় গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে অভিযান চালিয়ে মো. হেলাল মিয়া (৪০) নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শনিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পুলিশ বলছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হেলাল জানিয়েছেন, তিনি পলাতক সহযোগীদের নিয়ে ভাটারাসহ ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় বিদেশি পিস্তল ব্যবহার করে ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিলেন।

এ ঘটনায় ভাটারা থানায় একটি নিয়মিত মামলা হয়েছে। পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

মোবাইল ফোনরাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারছিনতাই
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