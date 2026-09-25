Ajker Patrika
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ঢাকা

দুর্ঘটনার শিকার সেনাসদস্যকে উদ্ধার করল আনসার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দুর্ঘটনার শিকার সেনাসদস্যকে উদ্ধার করল আনসার
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনসংলগ্ন প্রস্তাবিত এসআরবি হেডকোয়ার্টার্সের সামনে ট্রেন দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক সেনাসদস্যকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন বিমানবন্দর আনসার ফোর্সের এক সদস্য। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। আজ শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র সহকারী পরিচালক মো. নাজমুস সাকিব।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, রেললাইনের পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন ওই সেনাসদস্য। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত ও ডান পা ভেঙে ঝুলে ছিল। এ সময় বিমানবন্দর আনসার ফোর্সের সদস্য শাহাবুল তাঁকে দেখতে পেয়ে দ্রুত এগিয়ে যান।

শাহাবুলের কাছে ওই সেনাসদস্য জানান, গাজীপুরে প্রশিক্ষণ শেষে এসআরবি হেডকোয়ার্টার্সে কর্মস্থলে যোগ দিতে আসার পথে তিনি ট্রেন দুর্ঘটনার শিকার হন। পরে শাহাবুল আহত সেনাসদস্যের ব্যাগ ও মোবাইল ফোন নিজের হেফাজতে নেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহত সেনাসদস্যকে উদ্ধার করে প্রথমে এসআরবি গেটে নেওয়া হয়। সেখানে দায়িত্বরত ব্যক্তিদের উদ্যোগে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। পরে তাঁকে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) পাঠানো হয়।

আহত সেনাসদস্যের সঙ্গে শাহাবুলও অ্যাম্বুলেন্সে করে সিএমএইচে যান। সেখানে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা ও হাসপাতালে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেন তিনি।

পরে রাতে আহত সেনাসদস্যের পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে পৌঁছালে শাহাবুল তাঁর কাছে থাকা ব্যাগ, মোবাইল ফোনসহ সব মালামাল অক্ষত অবস্থায় পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেন। এরপর তিনি কর্মস্থলে ফিরে যান।

বিষয়:

ঢাকা জেলাবিমানবন্দরদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগ
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