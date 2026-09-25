ডোবায় মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ গেল স্কুলছাত্রের

ময়মনসিংহের নান্দাইলে ডোবায় মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে মো. এবাদুল হক (১৫) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।
আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়নের কাদিরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত এবাদুল হক ওই গ্রামের মোশাররফ হোসেনের ছেলে। সে স্থানীয় বাহাদুরপুর উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
পরিবারের সদস্যরা জানান, জুমার নামাজের পর বাড়ির পাশের একটি পতিত ডোবায় মাছ ধরতে যায় এবাদুল। সেখানে বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে পানি নিষ্কাশনের সময় অসাবধানতাবশত সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এবাদুলের বাবা মোশাররফ হোসেন বলেন, বাড়ির পাশের ডোবায় মাছ ধরতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। হাসপাতালে নেওয়ার পর জানতে পারি, এবাদুল আর নেই।
স্থানীয় ইউপি সদস্য কামরুল ইসলাম বলেন, জুমার নামাজের পর ডোবায় মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এবাদুলের মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম বলেন, মরদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রয়েছে। ঘটনাটি কোতোয়ালি থানার আওতাধীন হওয়ায় বিষয়টি তারা দেখবে।
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