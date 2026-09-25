Ajker Patrika
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কুষ্টিয়া

নৌকা থেকে ছিটকে পদ্মায় কৃষক নিখোঁজ

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ১৮
নৌকা থেকে ছিটকে পদ্মায় কৃষক নিখোঁজ
নিখোঁজ উজির মণ্ডল। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পদ্মা নদী পার হওয়ার সময় নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে উজির মণ্ডল (৬০) নামের এক কৃষক নিখোঁজ হয়েছেন। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে বারমাইল থেকে ঈশ্বরদীর দাদাপুরচরে যাওয়ার পথে মাঝনদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ উজির মণ্ডল ভেড়ামারা উপজেলার চাঁদগ্রাম ইউনিয়নের পূর্ব নওদাপাড়া গ্রামের মৃত খেদের আলী মণ্ডলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে উজির মণ্ডলসহ চারজন চাষাবাদের কাজে একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় দাদাপুরচরের উদ্দেশে রওনা হন। নৌকাটি পদ্মার মাঝামাঝি গেলে হঠাৎ একটি বড় ঢেউ এসে আঘাত হানে। এতে নৌকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘুরে যায় এবং এতে উজির মণ্ডল ছিটকে নদীতে পড়ে যান। নৌকায় থাকা অন্য যাত্রীরা তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তীব্র স্রোতের কারণে তাঁর কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

নৌকায় থাকা প্রত্যক্ষদর্শী হযরতুল্লাহ জানান, নৌকাটি ঢেউয়ের ধাক্কায় উত্তর দিকে ঘুরে যায়। কিছু দূর থেকে উজির হাত উঁচিয়ে বাঁচার আকুতি জানালেও প্রবল স্রোতে নৌকাটি তাঁর কাছে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

ভেড়ামারা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে উদ্ধার কার্যক্রম চলছে। খুলনা থেকে ডুবুরি দল এসে সন্ধ্যায় পৌঁছেছে।

পাবনার লক্ষ্মীকুণ্ডা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি নৌ পুলিশের সদস্যরাও উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নিয়েছেন। তবে নদীতে তীব্র স্রোত থাকায় অভিযান চালাতে বেগ পেতে হচ্ছে।

বিষয়:

পদ্মানিখোঁজকুষ্টিয়ানৌকাদৌলতপুর (কুষ্টিয়া)জেলার খবরকৃষক
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