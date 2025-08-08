Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

জাবিতে ছাত্রদলের হল কমিটি ঘোষণা, বাগছাসের উদ্বেগ প্রকাশ

জাবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ৩৬
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ জাবি শাখা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ জাবি শাখা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ১৭টি আবাসিক হলে কমিটি ঘোষণা করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) জাবি শাখা। আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের হল কমিটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বাগছাসের নেতা-কর্মীরা।

এ সময় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাগছাস জাবি শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল।

সংবাদ সম্মেলনে আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল বলেন, ‘বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারকে টিকিয়ে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ প্রতিটি ক্যাম্পাস ও হলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, অবৈধভাবে সিট দখল, গণরুম, গেস্টরুম ও র‍্যাগিং কালচারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা যে নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি, সেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রাণের চাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হল থেকে গণরুম, গেস্টরুম ও র‍্যাগিং কালচারকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল হলগুলোয় রাজনৈতিক কমিটি গঠন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই প্রাণের চাওয়াকে উপেক্ষা করেছে। আমরা মনে করি, এর মাধ্যমে হলগুলোতে পুনরায় গণরুম, গেস্টরুম ও র‍্যাগিং কালচার ফেরত আসবে; যা হবে জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনার সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা।’

আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল আরও বলেন, ‘আজকে যেখানে বাংলাদেশের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক কাঠামোর বিলুপ্তি চায়, সেখানে ছাত্রদলের হল কমিটি দেওয়া যেন ফ্যাসিবাদী কাঠামোকে নতুন রূপ দেওয়ার প্রয়াস। আমরা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে গত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখেছি এবং ছাত্রদল বিগত ১৬ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে ছিল এক বজ্রকণ্ঠ। সেই ছাত্রদল ফ্যাসিবাদী কাঠামো ফেরত আনার যে প্রয়াস আজ দেখিয়েছে, তা ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিটি সংগঠনকে হতাশ করেছে।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাছাত্রদলঢাকা বিভাগঢাকাজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভারতে পোশাকের অর্ডার স্থগিত করছে মার্কিন ক্রেতারা, বাংলাদেশ-ভিয়েতনামে কারখানা স্থানান্তরের পরামর্শ

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

ডোপ টেস্টে পজিটিভ, চবিতে শিক্ষকতা থেকে বাদ দুই প্রার্থী

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

সম্পর্কিত

জাবিতে ছাত্রদলের হল কমিটিতে পদবঞ্চিতদের বিক্ষোভ মিছিল

জাবিতে ছাত্রদলের হল কমিটিতে পদবঞ্চিতদের বিক্ষোভ মিছিল

পূর্বশত্রুতার জেরে চালককে কুপিয়ে জখম, ইজিবাইকে আগুন

পূর্বশত্রুতার জেরে চালককে কুপিয়ে জখম, ইজিবাইকে আগুন

মোহাম্মদপুরে দিনদুপুরে চাপাতি ঠেকিয়ে ৪১ হাজার টাকা ছিনতাই

মোহাম্মদপুরে দিনদুপুরে চাপাতি ঠেকিয়ে ৪১ হাজার টাকা ছিনতাই

জাবিতে ছাত্রদলের হল কমিটি ঘোষণা, বাগছাসের উদ্বেগ প্রকাশ

জাবিতে ছাত্রদলের হল কমিটি ঘোষণা, বাগছাসের উদ্বেগ প্রকাশ