ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বস্তি থেকে ৯ মাসের শিশু অপহরণে আটক ১

রাজধানীর সচিবালয় মেট্রোরেল স্টেশনে ৯ মাস বয়সী এক শিশুকে নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরার সময় রানা (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছেন আনসার সদস্যরা। শিশুটিকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার একটি বস্তি থেকে চুরি করে আনার কথা তিনি স্বীকার করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সচিবালয় মেট্রোরেল স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এ ঘটনা ঘটে।
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. নাজমুস সাকিব স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সচিবালয় মেট্রোরেল স্টেশনে দায়িত্ব পালনকালে আনসার সদস্য মো. শাহিন মিয়া এক ব্যক্তিকে একটি শিশুকে নিয়ে সন্দেহজনকভাবে চলাফেরা করতে দেখেন। এ সময় শিশুটি কাঁদছিল। পরে শাহিন মিয়াসহ উপস্থিত যাত্রীরা ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ সময় তিনি সন্তোষজনক কোনো উত্তর দিতে পারেননি। একপর্যায়ে তিনি স্টেশন থেকে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় শাহিন মিয়া তাকে আটক করেন। পরে স্টেশনে দায়িত্বে থাকা আনসারের প্লাটুন কমান্ডার (পিসি) মো. রিপন বেপারী বিষয়টি স্টেশন কন্ট্রোলারকে জানান। এরপর আটক ব্যক্তি ও শিশুটিকে এমআরটি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে রানা শিশুটিকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার একটি বস্তি থেকে চুরি করে আনার কথা স্বীকার করেছেন। শিশুটির অভিভাবককে খুঁজে বের করে তার কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
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