গাজীপুরে শিশুকে অজ্ঞান করে ধর্ষণ ও ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের শ্রীপুরে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী এক শিশুকে (১১) কোল্ডড্রিঙ্কসের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে অজ্ঞান করে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে ভুক্তভোগী শিশুর বাবা এ ঘটনায় চারজনকে অভিযুক্ত করে শ্রীপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

তাঁরা হলেন উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের কাওরাইদ গ্রামের মো. শফিকুল ইসলাম (৩৫), জসিম উদ্দিন (৩০), মো. বাবুল মিয়া (২৫) ও সাব্বির আহমেদ (২০)।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক অভিযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।’

জানা গেছে, স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিল শিশুটি। পথে কোল্ডড্রিঙ্কসের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে অজ্ঞান করে পাশের জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ করা হয়। এই ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয়ভীতি দেখিয়ে শিশুটিকে আবারও সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করেন অভিযুক্তরা।

পরে শিশু শিক্ষার্থীর আপত্তিকর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ভুক্তভোগী শিশু স্থানীয় একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী বলে, ‘স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বৃষ্টি নামে। এ সময় রাস্তার পাশে একটি দোকানে আশ্রয় নিই। তখন দোকান বন্ধ ছিল। এরপর ওরা আমাকে সেভেনআপ খেতে দেয়। আমি খেতে চাইনি। কিন্তু ওরা ভয়ভীতি দেখায়। খাওয়ার পরপরই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আর কিছু বলতে পারব না। জ্ঞান ফিরে দেখি আমি জঙ্গলের ভেতর। একজন মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করছে। আমি ভিডিও করতে বাধা দিই, কিন্তু তবুও ভিডিও ধারণ করে। পরে এই বলে হুমকি দেয়, এরপর ডাকলে না আসলে ভিডিও ইন্টারনেট ছড়িয়ে দেব। এভাবে একাধিকবার আমাকে ডেকে নিয়ে তারা ধর্ষণ করে। সবার পরিচয় আমি জানি।’

ভুক্তভোগী শিশু শিক্ষার্থীর বাবা বলেন, ‘বাবা হিসেবে আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। ভিডিও দেখে আমার মাথা কাজ করছে না। আমার ছোট্ট মেয়েটার সঙ্গে কেমন জুলুম করল ওরা। আমি সমাজে মুখ দেখাব কীভাবে। মেয়েটাকে নিয়ে খুবই চিন্তায় আছি। চোখে চোখে রাখছি কখন জানি কী করে বসে। এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করছি। এর পর থেকে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে অভিযুক্তরা।’

অভিযুক্তদের বক্তব্য জানতে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। মোবাইল ফোনে পরপর কয়েকবার কল দিলেও রিসিভ করেননি।

গাজীপুরশ্রীপুর(গাজীপুর)ধর্ষণঢাকা বিভাগজেলার খবরশিশু
