রাজধানীর তেজগাঁওয়ে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল স্থবির

রাজধানীর তেজগাঁও লিংক রোড এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধের ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রী ও চালকেরা। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে নাসা গ্রুপের ৭০০ থেকে ৮০০ শ্রমিক তেজগাঁও লিংক রোডের মুখে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এর ফলে তেজগাঁও থেকে মহাখালী ও উত্তরা অভিমুখী এবং বিপরীত দিকের সকল যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।
আন্দোলনরত শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বেতন বকেয়া রাখা হয়েছে। একাধিকবার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও মালিকপক্ষ পাওনা পরিশোধ না করায় তাঁরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন। শ্রমিকেরা তেজগাঁও লিংক রোডের মুখ অবরোধ করে স্লোগান দিচ্ছেন, যার ফলে আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। ডিএমপির গুলশান ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
বিকল্প পথ ব্যবহারের নির্দেশনা
সড়ক অবরোধের কারণে সৃষ্ট যানজট এড়াতে গুলশান ট্রাফিক বিভাগ যাত্রী ও চালকদের জন্য বিশেষ কিছু বিকল্প পথ বা ডাইভারশন ব্যবহারের অনুরোধ জানিয়েছে:
১. উত্তরা-মহাখালী রুট: যাঁরা উত্তরা থেকে মহাখালীর দিকে যাতায়াত করবেন, তাঁদের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
২. তেজগাঁও অভিমুখী যাতায়াত: মহাখালী ফ্লাইওভার ব্যবহার করে উত্তরা, গুলশান বা বনানী থেকে তেজগাঁওয়ের দিকে যাওয়া যাবে।
৩. বিকল্প সংযোগ সড়ক: কাকলী মোড় থেকে বাঁয়ে ঘুরে কামাল আতাতুর্ক সড়ক হয়ে গুলশান-২ দিয়ে নতুন বাজার অথবা গুলশান-১ হয়ে রামপুরা ও হাতিরঝিল অভিমুখী গন্তব্য ব্যবহার করা যাচ্ছে।
৪. বিপরীতমুখী যাতায়াত: একইভাবে বিপরীত দিক থেকে আসা যানবাহনগুলোও এই বিকল্প পথগুলো অনুসরণ করতে পারবে।
ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সড়ক সচল না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নগরবাসীকে এই বিকল্প রুটগুলো ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।
