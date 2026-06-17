আশুলিয়ায় ১১ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

ঢাকার আশুলিয়ায় ১১ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ বুধবার দুপুরে আশুলিয়া ইউনিয়নের কুমকুমারি বাজারে এই ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম শফিকুল ইসলাম (৪০)। তিনি কুমকুমারি বাজারে ওষুধের ব্যবসা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি জানতে পেরে ওই ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের সোপর্দ করেন।
পুলিশ জানায়, আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে মেয়েটি তার অসুস্থ মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে শফিকুলের ফার্মেসিতে যায়। শফিকুল তাকে ওষুধ না দিয়ে কিছু সময় দাঁড় করিয়ে রাখেন। একপর্যায়ে শফিকুল ওষুধের জন্য তাকে দোকানের পেছনের কক্ষে যেতে বলেন। মেয়েটি ওই কক্ষে প্রবেশ করার পরপরই শফিকুল দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন।
এ সময় মেয়েটির চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে আটক করে গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে আশুলিয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে শফিকুলকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।
আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘মেয়েটিকে উদ্ধারের পর সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। আগামীকাল ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে।’
তরিকুল ইসলাম বলেন, মেয়েটির বাবা আজ রাতে আশুলিয়া থানায় শফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আগামীকাল তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
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