গাজীপুরে পুলিশ বক্স ভাঙচুর করে মালামালে আগুন
গাজীপুর মহানগরীর গাজীপুরা বাসস্ট্যান্ডে একটি পুলিশ বক্সে ভাঙচুর করে ভেতর থেকে মালামাল বের করে আগুন দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার পর এ ঘটনা ঘটে। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বর্তমানে ওই এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, শ্রমিক আন্দোলন চলাকালে শ্রমিকদের সঙ্গে কিছু বহিরাগত ব্যক্তি যুক্ত হন। একপর্যায়ে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে গাজীপুরা পুলিশ বক্সে ভাঙচুর চালিয়ে ভেতরে থাকা চেয়ার-টেবিল বের করে মহাসড়কে আগুন ধরিয়ে দেন।
টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, পুলিশ বক্স থেকে চেয়ার-টেবিল বের করে রাস্তায় ফেলে সেগুলোতে আগুন দেওয়া হয়েছিল। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। শ্রমিকদের ধাওয়া দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মহাসড়কের উভয় পাশে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।