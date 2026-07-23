Ajker Patrika
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কামরাঙ্গীরচরে সহকর্মীদের মারামারি থামাতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
কামরাঙ্গীরচরে সহকর্মীদের মারামারি থামাতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে সহকর্মীদের মধ্যে বাধা মারামারি থামাতে গিয়ে মারধরে সাকিব (৩৫) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে কামরাঙ্গীরচর মাহাদিনগর ১৮ নম্বর রোডে এই ঘটনা ঘটে।

মুমূর্ষু অবস্থায় সাকিবকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। সেখানে আনার পর চিকিৎসক সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাকিবকে হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী মনসুর আলী জানান, তারা নির্মাণাধীন ভবনটিতে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। সকালে তৃতীয় তলায় জাহাঙ্গীর ও ইয়াসিন নামে দুই শ্রমিকের মধ্যে মারামারি বাঁধে। তখন সাকিব তাদের মারামারি ছাড়াতে যান। এ সময় তাদের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সাকিব ফ্লোরে বালুর মধ্যে পড়ে অচেতন হয়ে যান। দ্রুত তাকে হাসপাতালে আনা হয়। তবে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে জানান।

সাকিবকে মারধর করা হয়েছিল কিনা —এমন প্রশ্নের জবাবে মনসুর আলী দাবি করে বলেন, তাকে মারধরের কোনো ঘটনা ঘটেনি। ধাক্কা লেগেই সে পড়ে যায়।

সাকিবের বাড়ি নোয়াখালী জেলায়। মাহাদিনগর এলাকাতেই থাকতেন তিনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি কামরাঙ্গীরচর থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালমৃত্যুঢাকা বিভাগকামরাঙ্গীরচরশ্রমিক
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