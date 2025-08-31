রাজধানীতে যানজট নিরসনে নতুন সিগন্যাল-ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার যানজট কমাতে হাইকোর্ট মোড় থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ২২টি মোড়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছিল ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)। এর মধ্যে সাতটি মোড়ে সিগন্যাল স্থাপন শেষ হয়েছে। এসব সিগন্যাল কার্যকরভাবে কাজ করছে কি না, তা যাচাই করতে আজ রোববার (৩১ আগস্ট) থেকে দুই সপ্তাহের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
আজ সকালে সরেজমিনে দেখা গেছে, রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, বাংলামোটর, সোনারগাঁও, ফার্মগেট, বিজয় সরণি, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সামনে ও জাহাঙ্গীর গেট মোড়ে এ পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চলছে। প্রতিটি মোড়ে পুলিশ বক্সে কন্ট্রোলার বসানো হয়েছে। বুয়েটের একজন প্রতিনিধি এই কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
সিগন্যালগুলো অটোমেটিক ও ম্যানুয়ালি দুইভাবেই চালানো সম্ভব। বর্তমানে কোথাও ম্যানুয়াল, কোথাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিয়ে দেখা হচ্ছে কোন পদ্ধতি বেশি কার্যকর। তবে নতুন সিগন্যাল সম্পর্কে এখনো সাধারণ মানুষ সচেতন নন।
সরেজমিনে দেখা যায়, অনেকেই সিগন্যাল মানছেন না। এ কারণে ট্রাফিক পুলিশকে সিগন্যাল বাতির পাশাপাশি হাতের নির্দেশনা ব্যবহার করতে হচ্ছে। সোনারগাঁও মোড়ে যাত্রীদের যত্রতত্র পারাপার ঠেকাতে মাইকিং করে ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
শিকড় পরিবহনের বাসের চালক হুসেন আলী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এটা বিদেশে সম্ভব। আমাদের দেশে কীভাবে সম্ভব? ট্রাফিক বাতি কোথাও পাঁচ মিনিট ধরে রাখছে, কোথাও এক মিনিট ধরে রাখে। নতুন সিস্টেম কিছু বুঝি না।’
বাংলামোটর মোড়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর জাহেদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যেহেতু নতুন করে শুরু হয়েছে, মানুষ এখনো অভ্যস্ত নয়। তাই অনেকেই মানছে না। তবে আমরা সচেতনতা তৈরির চেষ্টা করছি। চাইছি সিগন্যালেই ট্রাফিক চলুক, হাতের নির্দেশনায় নয়। যেহেতু এটা পরীক্ষামূলকভাবে চলছে, ফলে অটোমেটিক সিগন্যালের কিছু সমস্যা আছে, বিশেষ করে যানবাহনের চাপ অনুযায়ী লেনের সময় নির্ধারণে। তবে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সেটি সমন্বয় করা হবে।’
যাত্রীদের একাংশও নতুন ব্যবস্থাকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন। ফার্মগেট এলাকায় যাত্রী আমজাদ হোসেন আজকের পত্রিককে বলেন, ‘যদি সবাই নিয়ম মেনে চলে, তাহলে যানজট অনেক কমে আসবে। তবে সবাইকে সচেতন করতে হবে।’
ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল মোড়ে অপেক্ষমাণ যাত্রী সোনিয়া আক্তার জানান, ‘ট্রাফিক সিগন্যাল ভালো উদ্যোগ, কিন্তু মানুষ মানছে না। পুলিশ কড়া হলে তবেই কাজ হবে।’
ডিটিসিএ জানিয়েছে, পরীক্ষামূলক পর্যায়ের ফলাফল পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে রাজধানীর ২২টি মোড়েই নতুন ট্রাফিক সিগন্যাল চালু করা হবে।
