শরীয়তপুরে পার্কের নাগরদোলার আসন ছিঁড়ে ৩ শিশু আহত

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
শরীয়তপুর জেলা প্রশাসনের পার্কে বিদ্যুৎ-চালিত নাগরদোলার আসন ছিঁড়ে নিচে পড়ে তিন শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে শহরের শিল্পকলা মাঠসংলগ্ন পার্কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত শিশুদের উদ্ধার করে প্রথমে সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আহতরা হলো ভেদরগঞ্জ উপজেলার পাপরাইল গ্রামের আলী আজম সরদারের ছেলে আব্দুর রহমান সরদার (১৩), একই এলাকার শফিক পালোয়ানের ছেলে সিজান পালোয়ান (১২) এবং ডামুড্যা উপজেলার বাবুল হাওলাদারের ছেলে মিরাজ হাওলাদার (১৫)।
চিকিৎসকেরা জানান, শিশু আব্দুর রহমানের মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে এবং নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। সিজানের বুকে আঘাতের কারণে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। পরে দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।
আহত মিরাজের হাতে আঘাত থাকায় তাঁকে সদর হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে তিন শিশু পার্কের বিদ্যুৎ-চালিত নাগরদোলায় ওঠে। হঠাৎ চলন্ত অবস্থায় একটি আসন ভেঙে নিচে পড়ে যায়। এতে তিনজনই গুরুতর আহত হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর হাসপাতালের চিকিৎসক লিমিয়া সাদিনা বলেন, ‘আহত তিন শিশুর মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা দ্রুত তাদের ঢাকায় পাঠিয়েছি। মিরাজের অবস্থা তুলনামূলক ভালো।’
শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক মিজ তাহসিনা বেগম বলেন, ‘প্রশাসনের পক্ষ থেকে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে আহত দুই শিশুকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার পর নাগরদোলাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
