Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

রাজধানীর বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর বনানী চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় পোশাক কারখানার এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিলে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত আনিছ মিয়া (২৫) চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার শিখা নামের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি শেরপুর সদর উপজেলার বড়তিরশা গ্রামে। বাবার নাম মজিবর রহমান। বর্তমানে স্ত্রীকে নিয়ে বনানী কড়াইল বস্তিতে থাকতেন তিনি।

আনিছ মিয়ার ভাই মো. আশিক মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘দুপুরে আনিছের মোবাইল ফোন থেকে একজন ফোন করে বলে, আনিছ চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়ে পড়ে আছে। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারি, আনিছ রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, বনানী থেকে স্বজনেরা ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। স্বজনেরা জানান, ট্রেনের ধাক্কায় প্রথমে আনিছ আহত হয়েছিলেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

বনানীঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই: ইসি আনোয়ারুল

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে প্রবাসী খুন, স্ত্রী ও এক যুবক আটক

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে প্রবাসী খুন, স্ত্রী ও এক যুবক আটক

কাজী নাবিলের মা আমিনা আহমেদকে বিদেশ যেতে অনুমতি

কাজী নাবিলের মা আমিনা আহমেদকে বিদেশ যেতে অনুমতি

অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বহাল চেয়ে আইনি নোটিশ

অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বহাল চেয়ে আইনি নোটিশ

ছাত্র হত্যায় পুলিশ ও বিএনপি নেতার মামলা: ময়মনসিংহ জাপা সভাপতি গ্রেপ্তার

ছাত্র হত্যায় পুলিশ ও বিএনপি নেতার মামলা: ময়মনসিংহ জাপা সভাপতি গ্রেপ্তার