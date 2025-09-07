রাজধানীর বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর বনানী চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় পোশাক কারখানার এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিলে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত আনিছ মিয়া (২৫) চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার শিখা নামের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি শেরপুর সদর উপজেলার বড়তিরশা গ্রামে। বাবার নাম মজিবর রহমান। বর্তমানে স্ত্রীকে নিয়ে বনানী কড়াইল বস্তিতে থাকতেন তিনি।
আনিছ মিয়ার ভাই মো. আশিক মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘দুপুরে আনিছের মোবাইল ফোন থেকে একজন ফোন করে বলে, আনিছ চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়ে পড়ে আছে। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারি, আনিছ রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, বনানী থেকে স্বজনেরা ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। স্বজনেরা জানান, ট্রেনের ধাক্কায় প্রথমে আনিছ আহত হয়েছিলেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
রাজধানীর বনানী চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় পোশাক কারখানার এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিলে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত আনিছ মিয়া (২৫) চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার শিখা নামের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি শেরপুর সদর উপজেলার বড়তিরশা গ্রামে। বাবার নাম মজিবর রহমান। বর্তমানে স্ত্রীকে নিয়ে বনানী কড়াইল বস্তিতে থাকতেন তিনি।
আনিছ মিয়ার ভাই মো. আশিক মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘দুপুরে আনিছের মোবাইল ফোন থেকে একজন ফোন করে বলে, আনিছ চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়ে পড়ে আছে। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারি, আনিছ রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, বনানী থেকে স্বজনেরা ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। স্বজনেরা জানান, ট্রেনের ধাক্কায় প্রথমে আনিছ আহত হয়েছিলেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
চট্টগ্রামে এক যুবকের ছুরিকাঘাতে আকিব হোসেন (৩২) নামের এক প্রবাসী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে নগরীর চান্দগাঁও থানার পাঠানিয়াগোদা এলাকার বাসায় এ হত্যার ঘটনা ঘটে। পুলিশ নিহত প্রবাসীর স্ত্রী ও সেই যুবককে হেফাজতে নিয়েছে।৩ মিনিট আগে
যশোর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেমকন গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদের মা ও জেমকন গ্রুপের চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদকে বিদেশ যেতে অনুমতি দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ইব্রাহিম মিয়া এই অনুমতি দেন।১০ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায় জনের প্রার্থিতা ১২ ঘণ্টার মধ্যে বহাল চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
ছাত্র হত্যার মামলায় ময়মনসিংহে জাতীয় পার্টির (জাপা) নেতা জাহাঙ্গীর আহমেদকে (৫৮) গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ রোববার বিকেলে নগরীর মোহাম্মদ আলী রোড এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৪১ মিনিট আগে