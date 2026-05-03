দুই দিনে ৯৪ চাঁদাবাজ গ্রেপ্তার, তদবিরে ছাড়া হবে না: ডিএমপি কমিশনার

রাজধানীতে চলমান সাঁড়াশি অভিযানে গত ৪৮ ঘণ্টায় তালিকাভুক্তসহ ৯৪ জন চাঁদাবাজকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। তদবিরের মাধ্যমে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ার। তিনি আরও বলেন, ‘চাঁদাবাজসহ অপরাধীদের ছাড়াতে কেউ তদবির করলে ধরে নেওয়া হবে সেও ওই চক্রের সঙ্গে জড়িত। কোনো অবস্থাতেই তদবিরে কাউকে ছাড়া হবে না।’
আজ রোববার (৩ মে) ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার।
ডিএমপি কমিশনার আরও জানান, অভিযানে ৫৮ জন তালিকাভুক্ত চাঁদাবাজসহ মোট ৯৪ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের খাতা, লেনদেনের তথ্য, ভিডিও ক্লিপসহ বিভিন্ন আলামত জব্দ করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ১ মে থেকে মহানগরজুড়ে চাঁদাবাজ, মাদক কারবারি, অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী এবং অনলাইন জুয়া চক্রের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান জোরদার করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এসব অপরাধের অভিযোগ বাড়ায় ডিএমপি সমন্বিত নিরাপত্তা কৌশল গ্রহণ করেছে।
অভিযানের অংশ হিসেবে চিহ্নিত অপরাধপ্রবণ এলাকায় ব্লক রেইড পরিচালনা করা হচ্ছে। গোয়েন্দা নজরদারি ও সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপরাধীদের পালানোর পথ বন্ধ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। আট বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেট মাঠে থেকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন।
মো. সরওয়ার আরও বলেন, ‘এখন শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তেমন উপস্থিতি নেই। তবে মধ্যম স্তরের অপরাধী এবং শীর্ষ সন্ত্রাসীদের নাম ভাঙিয়ে কেউ কেউ অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে।’ সাধারণ মানুষ বড় ধরনের হামলার শিকার হচ্ছে না বলে দাবি করেন তিনি।
ডিএমপি জানায়, অনলাইন জুয়া ও প্রতারণার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধেও অভিযান চলছে। প্রযুক্তিনির্ভর তদন্তে তাদের ব্যবহৃত মোবাইল, ল্যাপটপ ও সার্ভার জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি বাজার, টার্মিনাল ও জনবহুল এলাকায় টহল বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তা জোরদারে বসিলা ও কারওয়ান বাজারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় স্থায়ী ও অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। অপরাধপ্রবণ নতুন এলাকাগুলো চিহ্নিত করে আরও ক্যাম্প স্থাপন এবং সিসিটিভি ক্যামেরা বাড়ানোর পরিকল্পনার কথাও জানান ডিএমপি কমিশনার।
এ সময় পুলিশের ভেতর থেকে অভিযানের তথ্য ফাঁসের বিষয়েও সতর্ক করে তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, ‘ঢাকা মহানগরী আমাদের সবার। নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের প্রধান অঙ্গীকার। অপরাধী যে-ই হোক, কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।’
প্রেস ব্রিফিংয়ে ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম এবং অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় পুকুর থেকে বল তুলতে গিয়ে পানিতে ডুবে দেড় বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ ইউনিয়নের দ্বিজয়পুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার আল মামুন জানান, কয়েদি দুলালের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে। রাজশাহীর হাসপাতালে ছেলে আব্দুল্লাহর মৃত্যুর পর পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাঁরা জানান, মরদেহ বাড়ি নেওয়ার আগে তাঁরা কারাফটকে আনতে চান।২১ মিনিট আগে
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন অভিযোগ গঠন করেন।২১ মিনিট আগে
ফেনীর বুক চিরে বয়ে যাওয়া ছোট ফেনী নদীর অব্যাহত ভাঙনে বিলীন হচ্ছে শত শত একর ফসলি জমি, ঘরবাড়ি ও সরকারি-বেসরকারি নানা স্থাপনা। এই ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আজ রোববার (৩ মে) সকালে ফেনীর সোনাগাজী উপজেলায় ছোট ফেনী নদী সেতুসংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা মানববন্ধন করেছেন।২৪ মিনিট আগে