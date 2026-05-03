Ajker Patrika
ঢাকা

পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত, গুলশান-বনানীতে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি। ফাইল ছবি

রাজধানীর গুলশান-বাড্ডা লিংক রোডে ঢাকা ওয়াসার কাজ চলাকালে তিতাস গ্যাসের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ কারণে গুলশান, বনানী, বারিধারা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

আজ রোববার (৩ মে) এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।

তিতাস গ্যাসের বার্তায় আরও বলা হয়, জানমালের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য ভালভ বন্ধ করে লিকেজ মেরামত করা হচ্ছে।

সাময়িক অসুবিধার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।

