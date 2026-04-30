Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর উত্তরায় ২৬০০ ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
গ্রেপ্তার তিন মাদক কারবারি। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরায় ২৬০০ পিছ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আব্দুল্লাহপুরের তাসিন সিএনজি পাম্পের পাশের মহাসড়ক থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তাররা হলেন—জসিম উদ্দিন (৩৬), ইমান আলী (৩৮) ও সামিদুল ইসলাম (১৯)।

গ্রেপ্তার জসিম উদ্দিন বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার ঢুলিগাথি গ্রামের আব্দুল সালামের ছেলে, ইমান আলী ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার হাটপাগলা গ্রামের চান মিয়া সরকারের ছেলে ও মেরিগাই গ্রামের ফুল মাহমুদ মিয়ার ছেলে সামিদুল ইসলাম।

এ বিষয়ে ডিএমপির উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মুনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আব্দুল্লাহপুরে অভিযান চালিয়ে ২৬০০ পিছ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

ওসি আরও বলেন, ‘তাঁরা পেশাদার মাদক কারবারি। গ্রেপ্তারের সময় জসিম উদ্দিনের কাছ থেকে ২৫০০, ইমান আলী ও সামিদুল ইসলামের কাছ থেকে ৫০ পিছ করে ১০০ পিছ উদ্ধার করা হয়েছে।’

গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান ওসি খালিদ মুনসুর।

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

