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পারিবারিক বিরোধে ৭ বছরের শিশুকে হত্যা, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ৪৬
পারিবারিক বিরোধে ৭ বছরের শিশুকে হত্যা, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার
হত্যা মামলার প্রধান আসামি বাবলু শেখকে (৫৮) গ্রেপ্তার করেছে এসআরবি। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরের নগরকান্দায় দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহফুজা আক্তার (৭) হত্যা মামলার প্রধান আসামি বাবলু শেখকে (৫৮) গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার ভাটিয়াপাড়া এলাকার শংকরপাশা বাজার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ শুক্রবার এসআরবি-১০-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) তপন সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

এসআরবি জানায়, গত ১ আগস্ট বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ফরিদপুরের নগরকান্দা থানার তারাকান্দি এলাকার বাসিন্দা ইদ্রিস আলী মোল্যার মেয়ে মাহফুজাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান বাবলু শেখসহ অন্য আসামিরা। পরে সে বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে বাবলুর বসতবাড়ির পাশের বাগান থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পারিবারিক পূর্ব বিরোধের জেরে ওই দিন বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত ১০টা ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো এক সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে, মারধর ও আঘাত করে মাহফুজাকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করে সংস্থাটি।

এ ঘটনায় শিশুটির বাবা ইদ্রিস আলী মোল্যার অভিযোগের ভিত্তিতে নগরকান্দা থানায় হত্যা মামলা করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তার পাঠানো অধিযাচনপত্রের ভিত্তিতে পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ায় এসআরবি-১০।

এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় এসআরবি-১০-এর ফরিদপুর ক্যাম্পের একটি দল এসআরবি-৬-এর সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে বাবলু শেখকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার বাবলু শেখকে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

বিষয়:

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