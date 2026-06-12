Ajker Patrika
নেত্রকোণা

জাবি শিক্ষার্থীকে অপহরণ করে নির্যাতন, ভিডিও ভাইরাল

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
জাবি শিক্ষার্থীকে অপহরণ করে নির্যাতন, ভিডিও ভাইরাল
ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী শরীফ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) এক শিক্ষার্থীকে অপহরণ করে নির্যাতন, মুক্তিপণ আদায় এবং রাজনৈতিক স্লোগান দিতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছে। পরে ঘটনাটি ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শরীফ হোসেন গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে পূর্বধলা থানায় তিন-চারজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

আজ শুক্রবার পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভুক্তভোগী শরীফ হোসেন (২১) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ৫৪তম আবর্তনের শিক্ষার্থী। তাঁর বাড়ি নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার শুনই গ্রামে। তিনি জানু মিয়ার ছেলে।

অভিযোগ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বুধবার (১০ জুন) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার ত্রিমোহনী এলাকায় বেড়াতে গেলে শরীফ হোসেনকে দুই যুবক জোরপূর্বক স্থানীয় একটি ঈদগাহ মাঠে নিয়ে যায়। পরে সেখানে আরও একজন যোগ দেন। এ সময় তাঁকে মারধর করা হয় এবং দুই লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পরিবারের আর্থিক অক্ষমতার কথা জানানো হলে দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ কমানো হয়।

পরিবারের দাবি, অভিযুক্তরা শরীফের কাছে থাকা ৪ হাজার ৫৬০ টাকা, বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে ১১ হাজার ৫০০ টাকা এবং তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয়।

ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, শরীফ হোসেনকে বস্ত্রহীন করে বলানো হচ্ছে, ‘আমি একজন জুলাই যোদ্ধা, আমি আর জুলাই করতাম না। জুলাই...। আমি আগে ভুল করছি ছাত্রদের পক্ষে থাইক্কা। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।’ এ সময় বস্ত্রহীন অবস্থায় শরীফকে কাঁদতে দেখা যায়।

এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ‘শরীফ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভর্তি হওয়া প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। আমার জানা মতে, সে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়। ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি নেত্রকোনার পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছি এবং শরীফের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছে। তারা ইতিমধ্যে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।’

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘ভুক্তভোগী শরীফ হোসেন তিন-চারজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।’

বিষয়:

নির্যাতনশিক্ষার্থীপূর্বধলাঅভিযোগময়মনসিংহ বিভাগজাবিনেত্রকোনা
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