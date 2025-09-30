রাজধানীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের আরও সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমানের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ১ নম্বর উত্তর হামছাদী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সলিম পাটোয়ারী (৪০), ঢাকা তুরাগ থানা আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী মো. আবু সাইদ (৪২), জাতীয় শ্রমিক লীগের কমলাপুর শাখার সদস্যসচিব মাসুদ পারভেজ (৪৭), রাজধানীর বংশাল থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুব আলম (৪৮), ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সহসম্পাদক খাজা টিপু ফরহাদ ওরফে মোল্লা (৩০), ঢাকা মহানগর উত্তরের ২৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মো. কামাল হোসেন মৃধা (৩৭) ও রাজশাহী জেলা ছাত্রলীগের সদস্য মো. সাগর হাসান (৩২)।
ডিবি সূত্রে জানা যায়, গতকাল দিনভর রাজধানীর পল্টন, তুরাগ, মতিঝিল, বংশাল, মিরপুর, দারুস সালামসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। আরামবাগ থেকে সলিম পাটোয়ারী, ভাটুলিয়া থেকে আবু সাইদ, মতিঝিল থেকে মাসুদ পারভেজ ও নয়াবাজার মোড় থেকে মাহবুব আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়।
একই দিনে মিরপুর থেকে খাজা টিপু ফরহাদ, দারুস সালাম থেকে কামাল হোসেন মৃধা এবং আজ সকালে মোহাম্মদপুরের বছিলা এলাকা থেকে সাগর হাসানকে গ্রেপ্তার করে ডিবি টিম।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ।
