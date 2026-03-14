Ajker Patrika
ঢাকা

শাহজালাল বিমানবন্দরে হাফ কেজি স্বর্ণ ও ইলেকট্রনিকসসহ আটক ১

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
শাহজালাল বিমানবন্দরে হাফ কেজি স্বর্ণ ও ইলেকট্রনিকসসহ আটক ১
আটক রাসেল আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় ৫০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার ও ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ রাসেল আহমেদ (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিমানবন্দরের আগমনী ক্যানোপি–১ এর বাইরে পাকা সড়কে তাকে আটক করা হয়।

বিমানবন্দর এপিবিএনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে রাসেল আহমেদ কৌশলে পালানোর চেষ্টা করলে তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়। পরে এপিবিএন কার্যালয়ে নিয়ে তার দেহ তল্লাশি করা হলে কাঁধে থাকা ব্যাগ থেকে ৪৯৮ দশমিক ৩ গ্রাম স্বর্ণালংকার, ৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়।

এপিবিএন জানিয়েছে, উদ্ধার করা স্বর্ণালংকারের মান ২১ থেকে ২২ ক্যারেট। জব্দ করা স্বর্ণালংকার ও ইলেকট্রনিক ডিভাইসের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ৬ লাখ ৪১ হাজার ৯১০ টাকা।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তি জানান, বিভিন্ন দেশ থেকে অজ্ঞাতনামা যাত্রীদের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এসব স্বর্ণালংকার ও ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশে আনা হয়। পরে তিনি সেগুলো রিসিভ করে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করতেন। পুলিশের ধারণা, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিমানবন্দরকেন্দ্রিক একটি স্বর্ণ চোরাচালান সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত। এ ঘটনায় আটক রাসেল আহমেদের বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪–এর ২৫বি (১) (বি) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ বিষয়ে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, বিমানবন্দর এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে এপিবিএন সব সময় সক্রিয় রয়েছে। স্বর্ণ ও মাদকসহ যে কোনো ধরনের অবৈধ পণ্য পাচার রোধে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দরজার শিকল আটকিয়ে ঘরে আগুন, দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

দরজার শিকল আটকিয়ে ঘরে আগুন, দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপালের, মাথার খোঁজে নদীতে তল্লাশি

এবার ১০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লেন কিম জং উন

৯২ হাজার টন গ্যাস নিয়ে হরমুজ প্রণালি পার হলো দুই ভারতীয় জাহাজ

গাইবান্ধায় পুলিশের জুয়া খেলার ভিডিও ভাইরাল, তদন্ত কমিটি

চাঁদাবাজির অভিযোগে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আটক

নাঙ্গলকোটে সড়ক নির্মাণের ৫ হাজার ইট উধাও

চন্দনাইশে ছুরিকাঘাতে রাজমিস্ত্রি নিহত, তিন সন্তান নিয়ে স্ত্রীর আহাজারি

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপে পুলিশ প্রয়োজন: গাজীপুরে আইজিপি