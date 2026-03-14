চন্দনাইশে ছুরিকাঘাতে রাজমিস্ত্রি নিহত, তিন সন্তান নিয়ে স্ত্রীর আহাজারি

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ছুরিকাঘাতে আহত মো. সালাহউদ্দিন সোহাগ (৩৮) নামের এক রাজমিস্ত্রি মারা গেছেন। আজ শনিবার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার দোহাজারী পৌরসভার দিয়াকুল খান সাহেবপাড়া এলাকায় সোহাগ ছুরিকাঘাতের শিকার হন। পূর্বশত্রুতার জেরে হানিফ নামের এক ব্যক্তি তাঁকে ছুরিকাঘাত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
নিহত সোহাগ কক্সবাজারের চকরিয়ার মৃত মজু মিয়ার ছেলে। অভিযুক্ত হানিফ দিয়াকুল খান সাহেবপাড়া এলাকার মৃত মফিজুর রহমানের ছেলে।
দিয়াকুল এলাকার ৯ নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর নাজিম উদ্দিন বলেন, হানিফের সঙ্গে সোহাগের শত্রুতা রয়েছে। গতকাল রাতে সোহাগের সঙ্গে হানিফের বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে হানিফ সোহাগকে ছুরিকাঘাত করেন। মূমূর্ষু অবস্থায় সোহাগকে চমেক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে মারা গেছেন তিনি।
নাজিম উদ্দিন জানান, প্রায় ১৫ বছর আগে চকরিয়া থেকে দোহাজারীর দিয়াকুল এলাকায় চলে আসেন সোহাগ। দিয়াকুলে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে থাকতেন।
নিহত সোহাগের স্ত্রী মনিফা আক্তার বলেন, ‘আমার স্বামীই ছিল সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী। এখন আমার তিন সন্তানের ভবিষ্যৎ কী হবে? কে তাদের দেখবে?’ তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
চন্দনাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইলিয়াছ খাঁন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসাধীন সোহাগের মৃত্যুর বিষয়টিও জেনেছি। সোহাগের স্ত্রী মনিফা আক্তার বাদী হয়ে করা হত্যা মামলার আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। পুলিশ অভিযুক্ত হানিফকে গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করেছে।
