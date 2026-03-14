চাঁদাবাজির অভিযোগে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আটক

চাঁদাবাজির অভিযোগে বরিশালের উজিরপুর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মনির সরদারকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বিকেলে উজিরপুরের শোলক ইউনিয়নের দক্ষিণ ধামুরা গ্রামের বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এর আগে তাঁর বিরুদ্ধে উজিরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ড্রেজার ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম।
উজিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল ইসলাম আটকের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মনির সরদারের বিরুদ্ধে দেওয়া অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে। তাই এ বিষয়ে মন্তব্য করা যাবে না।
ড্রেজার ব্যবসায়ী মনিরুল থানায় দেওয়া অভিযোগে জানান, তিনি উজিরপুরের শোলক ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় বালু ভরাট ব্যবসার কাজ করেন। ছাত্রদল আহ্বায়ক মনির সরদার তাঁর কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। তাঁকে ৫০ হাজার টাকা ও পরে বিকাশে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়।
বাকি টাকার দাবিতে গত শুক্রবার মনির সরদারের নেতৃত্বে তাঁর লোকজন ড্রেজার শ্রমিক আবু বক্করকে তুলে নিয়ে হাতুড়িপেটা করেছেন। তিনি বর্তমানে আগৈলঝাড়া উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অভিযোগে মনির সরদার ও তাঁর সহযোগী দীন ইসলামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, চাঁদাবাজির অভিযোগে গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে মনির সরদারকে সেনাবাহিনী আটক করেছিল। কয়েক দিন কারাভোগ করে তিনি মুক্তি পান।
