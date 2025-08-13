Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

এনসিপির পথসভায় হামলা: গোপালগঞ্জে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেপ্তার

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
সুজন সিকদার। ছবি: সংগৃহীত
সুজন সিকদার। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুজন সিকদারকে (৩৮) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে শহরের মান্দারতলার বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার সুজন সিকদার মান্দারতলা এলাকার দ্বীন ইসলাম সিকদারের ছেলে এবং গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহিদুল ইসলাম লেলিন সিকদারের ভাই।

সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘আজ বুধবার দুপুরে সুজন সিকদারকে আদালতের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’ তিনি জানান, গত ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জের পৌর পার্কের উন্মুক্ত মঞ্চে এনসিপির পথসভায় হামলা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ২৮ জুলাই গোপালগঞ্জ সদর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মো. মতিয়ার মোল্লা বাদী হয়ে ৪৭৭ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৫ হাজার জনকে আসামি করে সন্ত্রাসবিরোধী ও বিস্ফোরক আইনে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় সুজন সিকদারকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।

বিষয়:

গোপালগঞ্জঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারস্বেচ্ছাসেবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

জি এম কাদেরের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা ও মামলা প্রত্যাহার

ভারতকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

জুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে না

জর্ডান-মিসরকে নিয়ে বৃহত্তর ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করতে চান নেতানিয়াহু

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

নোয়াখালীতে অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

নোয়াখালীতে অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

ছাত্র আন্দোলনে হামলার আসামিকে সাহসী সাংবাদিক সম্মাননা

ছাত্র আন্দোলনে হামলার আসামিকে সাহসী সাংবাদিক সম্মাননা

মা-বাবাকে মারধর, মাদকসেবীর ৬ মাসের কারাদণ্ড

মা-বাবাকে মারধর, মাদকসেবীর ৬ মাসের কারাদণ্ড

কুমিল্লায় বিষাক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু

কুমিল্লায় বিষাক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু