এনসিপির পথসভায় হামলা: গোপালগঞ্জে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেপ্তার

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুজন সিকদারকে (৩৮) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে শহরের মান্দারতলার বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার সুজন সিকদার মান্দারতলা এলাকার দ্বীন ইসলাম সিকদারের ছেলে এবং গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহিদুল ইসলাম লেলিন সিকদারের ভাই।
সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘আজ বুধবার দুপুরে সুজন সিকদারকে আদালতের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’ তিনি জানান, গত ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জের পৌর পার্কের উন্মুক্ত মঞ্চে এনসিপির পথসভায় হামলা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ২৮ জুলাই গোপালগঞ্জ সদর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মো. মতিয়ার মোল্লা বাদী হয়ে ৪৭৭ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৫ হাজার জনকে আসামি করে সন্ত্রাসবিরোধী ও বিস্ফোরক আইনে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় সুজন সিকদারকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।
