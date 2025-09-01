প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে বুয়েট অ্যালামনাইয়ের মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অ্যালামনাই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। আজ সোমবার বিকেল ৪টায় বুয়েট শহীদ মিনারে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন বুয়েট অ্যালামনাইয়ের সভাপতি অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত। এতে মহাসচিব প্রকৌশলী মাহতাব উদ্দিন, ছাত্রকল্যাণ পরিচালক ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. এ কে এম মাসুদ, বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যরা, সিনিয়র প্রকৌশলী, স্থপতি, পরিকল্পনাবিদ ও অ্যালামনাই সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
মানববন্ধনে অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, গত বুধবার (২৭ আগস্ট) ঢাকায় প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক অধিকার আদায়ের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অমানবিক হামলা চালিয়েছে পুলিশ। এতে বহু মেধাবী শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে বিচারের আওতায় আনা এবং সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান বক্তারা।
বক্তারা আরও বলেন, প্রকৌশল পেশার মর্যাদা ও স্বকীয়তা রক্ষায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ন্যায্য। অ্যালামনাই হিসেবে তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন নেতারা। অধ্যাপক আইনুন নিশাত বলেন, ‘উন্নত বিশ্বের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে যেতে হলে দেশের মেধাবী প্রকৌশলীদের যথাযথ মূল্যায়ন ও সম্মান নিশ্চিত করা জরুরি।’
উল্লেখ্য, প্রকৌশল অধিকার আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা গত মঙ্গলবার রাজধানীর শাহবাগে তিন দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। বুধবার তাঁরা শাহবাগ মোড় অবরোধ করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাস ও জলকামান ব্যবহার করা হয়। লাঠিপেটায় আহত হন অনেক শিক্ষার্থী।
বুধবার রাতেই এক সংবাদ সম্মেলনে দেশের সব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার থেকে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি ঘোষণা দেয় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন। ঘোষণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার এ কর্মসূচি শুরু হয়। বুয়েটে বৃহস্পতি ও শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকে। তবে বৃহস্পতিবার শুধু পরীক্ষা হয়। সেদিন বুয়েটের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা বর্জন করেন। এই ধারায় শনি, রবি ও সোমবার শাটডাউন কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।
শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো ছিল নবম গ্রেড সহকারী প্রকৌশলী পদে কেবল পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ এবং ন্যূনতম যোগ্যতা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার করা, দশম গ্রেডে বর্তমানে কেবল ডিপ্লোমাধারীরা আবেদন করতে পারেন—সেখানে উচ্চ ডিগ্রিধারীরাও যেন আবেদন করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা এবং শুধু বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্নকারীরাই যেন নামের সঙ্গে ‘ইঞ্জিনিয়ার’ লিখতে পারেন, তা নিশ্চিত করা।
