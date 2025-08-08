আবাসিক এলাকা দিয়ে রেলের কর্ডলাইন নির্মাণের প্রস্তাবের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের বন্দর থানার আবাসিক এলাকার ওপর দিয়ে রেলের কর্ডলাইন নির্মাণের প্রস্তাবের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।
আজ শুক্রবার সকালে সিটি করপোরেশনের ২৪ ও ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এসব কর্মসূচি পালন করেন।
বন্দরের চৌরাপাড়া কবি নজরুল স্কুলের সামনে মানববন্ধন হয়। এতে বক্তব্য দেন বন্দর প্রেসক্লাবের সভাপতি আতাউর রহমান, বন্দর নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক কবির সোহেল, সাংবাদিক লতিফ রানা, আইনজীবী নূর মোহাম্মদ, জহিরুল ইসলাম শাওন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের দূরত্ব কমাতে নারায়ণগঞ্জ থেকে কুমিল্লার লাকসাম পর্যন্ত কর্ডলাইন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল বিভাগ। চারটি সম্ভাব্য পথ নির্ধারণ করে দেউলী চৌরাপাড়া এলাকা দিয়ে কর্ডলাইন স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে। অথচ এখানে কলকারখানাসহ হাজারো পাকা-আধা পাকা ঘরবাড়ি রয়েছে। চৌরাপাড়ায় কর্ডলাইন নির্মাণ করা হলে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বাসিন্দারা। তাই বক্তারা ক্ষতি এড়াতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশ দিয়ে কর্ডলাইন নির্মাণের দাবি জানান।
বক্তারা অভিযোগ করেন, রেলের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা পকেট ভারী করতে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা দিয়ে প্রকল্পটি নিতে চান। অথচ এটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশ দিয়ে নেওয়া হলে ব্যয় ও দুর্নীতি দুটিই কমবে।
