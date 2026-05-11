Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লার তাহমিনা বেগম চৌধুরী পেলেন ‘রত্নগর্ভা মা’ অ্যাওয়ার্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দেশের কৃতী ও আদর্শ মায়েদের সম্মাননা দিয়েছে আজাদ প্রোডাক্টস। ছবি: সংগৃহীত

প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এবারও দেশের কৃতী ও আদর্শ মায়েদের সম্মাননা দিয়েছে আজাদ প্রোডাক্টস। ‘রত্নগর্ভা মা’ সম্মাননা অনুষ্ঠানে এ বছর সাধারণ ক্যাটাগরিতে ২৫ জন এবং বিশেষ ক্যাটাগরিতে ১০ জন মাকে অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। এ বছর সাধারণ ক্যাটাগরিতে কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার তাহমিনা বেগম চৌধুরী ‘রত্নগর্ভা মা’ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন।

আয়োজকেরা জানান, স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশের অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ও পারিবারিক প্রতিকূলতার মধ্যেও তাহমিনা বেগম চৌধুরী ৯ সন্তানের ভরণপোষণ ও শিক্ষার নিশ্চয়তা দিতে নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর জীবনসংগ্রামের পথ মোটেও সহজ ছিল না।

তাঁরা আরও জানান, সন্তানদের সাফল্যের কারণে স্থানীয়ভাবে তিনি ‘গর্বিত জননী’, ‘ম্যাজিস্ট্রেটের মা’, ‘কমিশনারের মা’, ‘ম্যাডামের মা’ ও ‘নিউজ কন্ট্রোলারের মা’সহ বিভিন্ন সম্মানসূচক পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করেছেন।

উল্লেখ্য, তাহমিনা বেগম চৌধুরী এর আগে ২০২১ সালে সফল জননী নারী ক্যাটাগরিতে বুড়িচং উপজেলায় শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচিত হন। তাঁর এই অর্জন শুধু পরিবার নয়, পুরো এলাকার মানুষের জন্যও গর্বের বিষয়।

অনুষ্ঠানে আজাদ প্রোডাক্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, ‘মায়ের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং দেশের সার্বিক শিক্ষা বিস্তারের নেপথ্য শক্তি হিসেবে মায়েদের আরও সচেতন ও অনুপ্রাণিত করতেই আমাদের এই আয়োজন। একজন মা পরিবারের প্রথম শিক্ষক। সুশিক্ষিত সন্তান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একজন মা-ই হচ্ছেন নিপুণ কারিগর। একজন ভালো সন্তান সৃষ্টির পেছনে প্রয়োজন একজন আদর্শ তথা রত্নগর্ভা মা।’

