ট্রাইব্যুনালে বিএনপির পক্ষ থেকে আবারও অভিযোগ

২২৭৬ জনকে গুম-খুন
বিএনপি নেতা-কর্মীদের গুম ও খুনের ঘটনা তদন্ত করে পদক্ষেপ নিতে আবারও আবেদন করা হয়েছে। আজ সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলামের কাছে এই অভিযোগ জমা দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য এবং মামলা ও তথ্য সংরক্ষণ সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন খান।
এর আগে গত বছরের ৮ জানুয়ারি তৎকালীন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের কাছেও তিনি একই অভিযোগ জমা দিয়েছিলেন। তবে এখনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় পুনরায় তা জমা দেওয়া হয় বলে জানানো হয় আবেদনে।
অভিযোগে বলা হয়, ২০০৮ থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, কৃষক লীগসহ সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং কিছু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় বিএনপি নেতা-কর্মীদের অপহরণ করে গুম, নির্যাতন ও দীর্ঘদিন আটক রেখে ক্রসফায়ারের নামে হত্যা করা হয়। ওই সময়কালে শুধু ক্রসফায়ারের নামেই ২ হাজার ২৭৬ জনকে হত্যা করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১ হাজার ৭৭৬ জন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী।
