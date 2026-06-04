বিচার বিলম্বিত করতেই ডলারের নাম: ডিএমপি কমিশনার

পল্লবীতে শিশু ধর্ষণ ও হত্যা
রাজধানীর পল্লবীতে শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলার বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করতেই আসামিপক্ষ বিভিন্ন ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ। তদন্তে চার্জশিটভুক্ত আসামিরা ছাড়া অন্য কারও সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি।
আজ বৃহস্পতিবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন ডিএমপি কমিশনার।
মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলার আসামিরা অন্য ব্যক্তির নাম বলার চেষ্টা করেছে। আমাদের ধারণা, এটি বিচারপ্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করার একটি কৌশল। তবে তদন্তে যাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে, তাদের বাইরে অন্য কারও সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।’
ডিএমপি কমিশনার আরও বলেন, মামলাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হয়েছে এবং তদন্তে পাওয়া তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। বিচারপ্রক্রিয়ায় যেন কোনো ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়েও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক রয়েছে।
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