মুন্সিগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ছুরিকাহত যুবকের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ১৭ দিন পর ছুরিকাহত এক যুবক মারা গেছেন। তাঁর নাম কাউছার খান (২০)। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। কাউছার জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের ডাকাতিয়াপাড়া গ্রামের কাইয়ুম খানের ছেলে।
নিহত ব্যক্তির বাবা কাইয়ুম খান জানান, সংঘর্ষের সময় তাঁর ছেলে কাউছারের ওপর হামলা চালিয়ে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে তাঁকে ঢামেকে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন। ঘটনার মূল হোতা এখনো গ্রেপ্তার হননি দাবি করে তিনি বলেন, ‘আমার ছেলের হত্যার উপযুক্ত বিচার চাই।’
এ বিষয়ে সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বকর সিদ্দিক বলেন, আহত যুবক গতকাল মধ্যরাতে মারা গেছেন। আহত হওয়ার ঘটনায় যুবকের বাবা কাইয়ুম খান বাদী হয়ে ১১ জনের নাম উল্লেখ এবং সাত-আটজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করেছেন। এখন পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
প্রসঙ্গত, ৬ আগস্ট সন্ধ্যায় জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের রাঙ্গাবালিয়া মৌলভী মাঠ এলাকায় মাটি ভরাট ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বাসাইল গ্রামের অপু হাওলাদার ও ডাকাতিয়াপাড়া গ্রামের জাকির খানের পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় কাউছার খানসহ দুজন ছুরিকাহত হন।
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ১৭ দিন পর ছুরিকাহত এক যুবক মারা গেছেন। তাঁর নাম কাউছার খান (২০)। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। কাউছার জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের ডাকাতিয়াপাড়া গ্রামের কাইয়ুম খানের ছেলে।
নিহত ব্যক্তির বাবা কাইয়ুম খান জানান, সংঘর্ষের সময় তাঁর ছেলে কাউছারের ওপর হামলা চালিয়ে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে তাঁকে ঢামেকে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন। ঘটনার মূল হোতা এখনো গ্রেপ্তার হননি দাবি করে তিনি বলেন, ‘আমার ছেলের হত্যার উপযুক্ত বিচার চাই।’
এ বিষয়ে সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বকর সিদ্দিক বলেন, আহত যুবক গতকাল মধ্যরাতে মারা গেছেন। আহত হওয়ার ঘটনায় যুবকের বাবা কাইয়ুম খান বাদী হয়ে ১১ জনের নাম উল্লেখ এবং সাত-আটজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করেছেন। এখন পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
প্রসঙ্গত, ৬ আগস্ট সন্ধ্যায় জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের রাঙ্গাবালিয়া মৌলভী মাঠ এলাকায় মাটি ভরাট ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বাসাইল গ্রামের অপু হাওলাদার ও ডাকাতিয়াপাড়া গ্রামের জাকির খানের পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় কাউছার খানসহ দুজন ছুরিকাহত হন।
স্বাস্থ্য খাত সংস্কারে রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে বরিশালের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার দুপুরের দিকে নগরীর কাশিপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাশের গেটে অবস্থান নিয়ে তাঁরা এই বিক্ষোভ করেন।২ মিনিট আগে
গাজীপুর মহানগরীর ভোগড়া-বাইপাস এলাকায় ভোগড়া থেকে নারায়ণগঞ্জের মদনপুর পর্যন্ত ৪৮ কিলোমিটার ঢাকা বাইপাস সড়কের ১৮ কিলোমিটার অংশের উদ্বোধন করা হয়েছে। এ সময় উদ্বোধনী ফলকে নিজের নাম লেখা দেখে রেগে যান বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।৬ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে চায়ের কেটলি চুরির অভিযোগে হৃদয় (২৫) নামে এক যুবককে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।৬ মিনিট আগে
নওগাঁর রাণীনগরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির দেড় হাজার কেজি চাল উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই চালগুলো উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা চালগুলো স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) মেম্বারের জিম্মায় রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ১৮ মিনিট আগে