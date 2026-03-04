Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে পরিদর্শককে গুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে পরিদর্শককে গুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪
ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আজ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ওয়ারী বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী। ছবি: ডিএমপি

‎রাজধানীর ওয়ারীর স্বামীবাগ এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে গুলি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) এক পরিদর্শককে আহত করার ঘটনায় জড়িত অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

‎গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন–সৈয়দ জিসান আহমেদ, সৈয়দ হাসিবুল হাসান ওরফে পিয়াস, ওমর ফারুক সায়েম এবং সোলায়মান হোসেন চৌধুরী। তাদে কাছ থেকে দু’টি পিস্তল, একটি রিভলবার, ২৩টি গুলি,৫টি গুলির খোসা এবং একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

আজ ‎বুধবার দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ওয়ারী বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী।

‎তিনি বলেন, গত ২ মার্চ বেলা ১২টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর স্বামীবাগের সায়েদাবাদ রেলগেট এলাকায় অবৈধ মাদক উদ্ধার ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের একপর্যায়ে অজ্ঞাতনামা ৩-৪ জন দুষ্কৃতকারী অতর্কিতভাবে হামলা চালিয়ে অধিদপ্তরের পরিদর্শক সিদ্দিকুর রহমানকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এ সময় একটি গুলি তার পায়ে লাগলে তিনি আহত হন। এর পরপরই দুষ্কৃতকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

‎ওয়ারী বিভাগের ডিসি আরও বলেন, খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতকারীদের ধাওয়া করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা একটি রিভলবার ফেলে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে ৪টি গুলিভর্তি রিভলবার এবং গুলির ৫টি খোসা উদ্ধার করা হয়। পরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের স্বীকারোক্তির পর উদ্ধার করা হয় আরও একটি পিস্তল, দু’টি ম্যাগাজিন ও ১৬টি গুলি।

‎ডিসি সামী বলেন, এর সূত্র ধরে আরেক অভিযানে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় আরও একটি পিস্তল ও ৩টি গুলি।

এ ঘটনায় ওয়ারী থানায় দুটি মামলা হয়েছে। এ ছাড়া আরও একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে পাঠানো হবে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

অভিযানডিএমপিঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারমাদকবিরোধীঢাকামাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরমাদকদ্রব্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১০ হাজার কনস্টেবল নেবে পুলিশ

১০ হাজার কনস্টেবল নেবে পুলিশ

কয় ঘণ্টা ঘুমালে কমবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি, জানালেন গবেষকেরা

কয় ঘণ্টা ঘুমালে কমবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি, জানালেন গবেষকেরা

উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম ও রিজভীর দায়িত্ব বাড়ল

উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম ও রিজভীর দায়িত্ব বাড়ল

সরকারি কর্মচারীদের সকালে ৪০ মিনিট অফিসে অবস্থান বাধ্যতামূলক

সরকারি কর্মচারীদের সকালে ৪০ মিনিট অফিসে অবস্থান বাধ্যতামূলক

ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেব না: আরব আমিরাত

ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেব না: আরব আমিরাত

সম্পর্কিত

হোমনায় তিন খুন: আসামিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

হোমনায় তিন খুন: আসামিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

গাইবান্ধায় মোটরসাইকেলে লুকিয়ে রাখা ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার, পালালেন আরোহী

গাইবান্ধায় মোটরসাইকেলে লুকিয়ে রাখা ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার, পালালেন আরোহী

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে পরিদর্শককে গুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে পরিদর্শককে গুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪

মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে অযত্ন-অবহেলায় বেড়ে ওঠা ভাঁটফুল

মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে অযত্ন-অবহেলায় বেড়ে ওঠা ভাঁটফুল