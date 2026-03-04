রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে পরিদর্শককে গুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪

রাজধানীর ওয়ারীর স্বামীবাগ এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে গুলি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) এক পরিদর্শককে আহত করার ঘটনায় জড়িত অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন–সৈয়দ জিসান আহমেদ, সৈয়দ হাসিবুল হাসান ওরফে পিয়াস, ওমর ফারুক সায়েম এবং সোলায়মান হোসেন চৌধুরী। তাদে কাছ থেকে দু’টি পিস্তল, একটি রিভলবার, ২৩টি গুলি,৫টি গুলির খোসা এবং একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।
আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ওয়ারী বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী।
তিনি বলেন, গত ২ মার্চ বেলা ১২টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর স্বামীবাগের সায়েদাবাদ রেলগেট এলাকায় অবৈধ মাদক উদ্ধার ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের একপর্যায়ে অজ্ঞাতনামা ৩-৪ জন দুষ্কৃতকারী অতর্কিতভাবে হামলা চালিয়ে অধিদপ্তরের পরিদর্শক সিদ্দিকুর রহমানকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এ সময় একটি গুলি তার পায়ে লাগলে তিনি আহত হন। এর পরপরই দুষ্কৃতকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
ওয়ারী বিভাগের ডিসি আরও বলেন, খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতকারীদের ধাওয়া করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা একটি রিভলবার ফেলে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে ৪টি গুলিভর্তি রিভলবার এবং গুলির ৫টি খোসা উদ্ধার করা হয়। পরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের স্বীকারোক্তির পর উদ্ধার করা হয় আরও একটি পিস্তল, দু’টি ম্যাগাজিন ও ১৬টি গুলি।
ডিসি সামী বলেন, এর সূত্র ধরে আরেক অভিযানে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় আরও একটি পিস্তল ও ৩টি গুলি।
এ ঘটনায় ওয়ারী থানায় দুটি মামলা হয়েছে। এ ছাড়া আরও একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে পাঠানো হবে বলে জানান তিনি।
